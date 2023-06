Jyske Bank køber PFA Bank

English Danish

Jyske Bank A/S har indgået en bindende aftale med PFA Holding A/S om køb af 100% af aktierne i PFA Bank A/S. Som led i transaktionen indgås aftale med Investeringsforeningen PFA Invest om administration og porteføljeforvaltning af kundernes midler. I henhold til aftalen er den samlede pris 245 mio. kr. inklusiv en egenkapital på ca. 120 mio. kr. i PFA Bank A/S på overtagelsesdagen.

Jyske Bank overtager ca. 10.000 privatkunder og private banking-kunder, indlån for ca. 1 mia. kr. og midler under forvaltning for i alt 15,5 mia. kr. bestående af 13,2 mia. kr. investeret i PFA Invest gennem PFA Bank og andre banker samt 2,3 mia. kr. investeret i PFA Invest gennem PFA Pensions ”Du investerer”.

Med købet styrker Jyske Bank forretningsomfangetindenfor kapitalforvaltning og formuerådgivning, og det medfører kun begrænset kapitalforbrug for banken.

Jyske Bank vil matche de attraktive kundepakker og sikre adgang til personlig rådgivning, som PFA Bank hidtil har tilbudt kunderne. Derudover ser banken gode muligheder for at udvide samarbejdet med kunderne til at omfatte andre produkter og services, bl.a. via adgangen til 103 afdelinger i Jyske Bank, som har Danmarks største landsdækkende afdelingsnet.

Lars Stensgaard Mørch, direktør, Forretningsstrategi, udtaler:

”Købet afspejler Jyske Banks ambitioner om vækst med kvalitet og understreger bankens rolle i markedskonsolideringen. Jyske Bank har et attraktivt værditilbud indenfor kapitalforvaltning og formuerådgivning, og bankens private banking-kunder har gennem de seneste 7 år været Danmarks mest tilfredse. Vi ser meget frem til at byde PFA Banks kunder velkommen.”

I forbindelse med købet overtager Jyske Bank 43 fastansatte medarbejdere i PFA Bank, som banken vil arbejde for at fastholde. Det er samlet set forventningen, at der kan tilbydes attraktive jobmuligheder til langt størsteparten af medarbejderne.

Aftalen bekræfter det langvarige forretningssamarbejde mellem PFA Pension og Jyske Bank, som begge parter ser frem til at fortsætte.

Aftalen er betinget af myndighedsgodkendelser og forventes endeligt afsluttet i løbet af 3. kvartal 2023. IT-integrationen af kunderne vil ske i løbet af 1. halvår 2024 efter konverteringen af Handelsbankens kunder fra BEC til Bankdata.

Købet ventes at bidrage positivt til koncernens resultat før engangsomkostninger i 2024 og have fuld effekt fra 2025 efter gennemførelse af IT-integrationen. I 2024 forventes der afholdt engangsomkostninger i størrelsesordenen 50 mio. kr.

Jyske Bank forventer uændret et resultat pr. aktie i intervallet 65-75 kr. i 2023. Betinget af udviklingen i kapitalforhold tilstræber bestyrelsen fortsat at genoptage udlodning til aktionærerne i 2. halvår 2023.





Kontaktpersoner:

Lars Stensgaard Mørch, direktør, Forretningsstrategi, telefon +45 89 89 20 01

Birger Krøgh Nielsen, CFO, telefon +45 89 89 64 44

