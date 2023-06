Rosiwit, eine Reihe von Reinigungsrobotern wird in Europa eingeführt!

English French German

NANJING, China, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rosiwit, ein führender Anbieter von Reinigungsrobotern, freut sich, ankündigen zu können, dass sein komplettes Sortiment an innovativen Reinigungsrobotern ab Juli in Europa erhältlich sein wird. Als einer der wenigen Anbieter von Komplettlösungen für Reinigungsroboter widmet sich Rosiwit der Bereitstellung von hochmodernen Reinigungslösungen für Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt.



Basierend auf der Entwicklung der intelligenten Reinigung und den Erkenntnissen des Marketings ist Rosiwit's komplettes Angebot an Reinigungs-Cobots so konzipiert, dass sie die Reinigungsanforderungen fast aller kommerziellen Umgebungen erfüllen, von kleinen oder begrenzten Bereichen wie Restaurants, Hotels und Büros bis hin zu großen Industrieanlagen, die ständig mit AGV-verbundener Zusammenarbeit arbeiten können. Zusätzlich zu den Reinigungsrobotern wurde die anpassungsfähige Cloud von Rosiwit entwickelt, um ein intelligentes System zu bieten, das sowohl effizient als auch unterhaltsam ist. Die Anwendung und der intelligente Verwaltungshintergrund sind einfach zu bedienen und verfügen über eine Reihe von maßgeschneiderten Modulen und Funktionen, die es dem Benutzer ermöglichen, die Reinigungsaufgaben mit Leichtigkeit zu verfolgen oder zu optimieren. Daher ist es erwähnenswert, dass alle Produkte von Rosiwit cloudbasiert sind, was bedeutet, dass alle relevanten Reinigungsvorgänge und die Verwaltung aus der Ferne durchgeführt werden können.

Mit einer Reihe von Robotern, die schrubben, kehren und sich sogar selbst aufladen/entleeren und Wasser in die Arbeitsstation nachfüllen, um einen Arbeitsablauf rund um die Uhr zu realisieren. Rosiwit bietet eine umfassende Lösung, die Reinigungsprozesse rationalisieren und die Gesamteffizienz verbessern kann. Diese hochmoderne Reihe von Reinigungsbotikern wurde entwickelt, um die Reinigung mühelos und angenehm zu gestalten. „Wir freuen uns, unsere innovativen und effektiven Reinigungslösungen als Arbeitspartner nach Europa zu bringen und Unternehmen und Organisationen dabei zu helfen, ein neues Maß an Sauberkeit und Effizienz zu erreichen, so der Sprecher von Rosiwit.

Das Engagement dieses professionellen Anbieters intelligenter Reinigungslösungen für die Bereitstellung zuverlässiger und effektiver Reinigungslösungen hat ihn zu einem vertrauenswürdigen Anbieter von Reinigungskobotik für Unternehmen und Organisationen weltweit gemacht. Mit seiner kompletten Produkt- und Technologiepalette ist Rosiwit bereit, auch weiterhin eine Vorreiterrolle in der Cobotik-Industrie zu spielen.

Die Reinigungsroboter von Rosiwit werden ab Juli in Europa erhältlich sein, wobei sowohl Außen- als auch Innenreinigungsbereiche abgedeckt werden. Für weitere Informationen über die komplette Produktpalette der Reinigungsroboter von Rosiwit besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens oder wenden Sie sich direkt an das Vertriebsteam.

info@rosiwit.com

