Rosiwit, une gamme de cobots de nettoyage va débarquer en Europe !

NANJING, Chine, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rosiwit, l'un des principaux fournisseurs de cobotiques de nettoyage, est ravi d'annoncer que sa gamme complète de robots de nettoyage innovants sera disponible en Europe à partir du mois de juillet. Rosiwit est l'un des rares fournisseurs de solutions complètes pour la cobotique de nettoyage et se consacre à la fourniture de solutions de nettoyage de pointe aux entreprises et aux organisations du monde entier.



Sur la base du développement du nettoyage intelligent et de l'aperçu du marché, la gamme complète de robots de nettoyage Rosiwit est conçue pour répondre aux exigences de nettoyage de presque tous les environnements commerciaux, qu'il s'agisse de petites surfaces ou de surfaces limitées comme les restaurants, les hôtels et les bureaux, ou d'installations industrielles à grande échelle, elle peut travailler en permanence avec la coopération connectée à VGA. En plus de sa gamme de cobots de nettoyage, le Cloud adaptable de Rosiwit est conçu pour fournir un système intelligent qui est à la fois efficace et agréable. L'arrière-plan de l'application et de gestion intelligente est facile à utiliser et doté d'une série de modules et de fonctions personnalisées, permettant aux utilisateurs de suivre ou d'optimiser les tâches de nettoyage en toute simplicité. Il convient donc de mentionner que tous les produits de Rosiwit sont basés sur le cloud, ce qui signifie que toutes les opérations de nettoyage et gestions peuvent être réalisées à distance.

Avec une gamme de robots qui frottent, balayent et même se chargent eux-mêmes, drainent et remplissent l'eau avec la station de travail pour réaliser un flux de travail 24 heures sur 24. Rosiwit offre une solution complète qui permet de simplifier les processus de nettoyage et d'améliorer l'efficacité globale. Cette gamme de cobotiques de nettoyage de pointe sont conçus pour rendre l'expérience du nettoyage agréable et sans effort. « Nous sommes ravis d'apporter nos solutions de nettoyage innovantes et efficaces en tant que partenaire de travail en Europe et d'aider les entreprises et les organisations à atteindre un nouveau niveau de propreté et d'efficacité », a déclaré le porte-parole de Rosiwit.

L'engagement de ce fournisseur professionnel de solutions de nettoyage intelligent à fournir des solutions de nettoyage fiables et efficaces a fait de lui un fournisseur qui mérite la confiance de robotique de nettoyage pour les entreprises et les organisations du monde entier. Avec sa gamme complète de produits et sa technologie, Rosiwit est prêt à continuer à ouvrir la voie dans l'industrie du cobotique de nettoyage.

Les cobots de nettoyage de Rosiwit seront disponibles en Europe à partir du mois de juillet, avec des scènes de nettoyage d'intérieur et d'extérieur couvertes. Pour plus d'informations sur la gamme complète de cobots de nettoyage de Rosiwit, veuillez consulter le site Web de l'entreprise ou contacter directement son équipe de vente.

