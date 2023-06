k-ecommerce désormais reconnu comme « Solution certifiée Acumatica »

English French

MONTRÉAL, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), est fier d'annoncer que son logiciel est désormais reconnu comme « Solution certifiée Acumatica » (SCA), répondant donc aux normes les plus rigoureuses en matière d’intégration et de fonctionnalité d’Acumatica. Ainsi, tant pour les clients actuels que pour la clientèle potentielle d'Acumatica, cette certification donne l'assurance que K.ecom, la solution de commerce électronique intégrée de k-ecommerce pour Acumatica, peut répondre à leurs besoins.



La solution k-ecommerce est une plateforme hautement spécialisée qui gagne la confiance de ses utilisateurs depuis plus de 20 ans dans le domaine du commerce électronique propulsé par des progiciels de gestion intégrés (ERP). Elle soutient les modèles de commerce électronique interentreprises (B2B) et de vente directe au consommateur (D2C), et vise les secteurs de la fabrication, de la distribution et de la vente en gros. Ce qui distingue k-ecommerce, c'est sa technologie exclusive de synchronisation ERP qui s'intègre de manière fluide à Acumatica Cloud ERP. Cette solution complète clé en main inclut des services d’implantation, de formation et de soutien technique. Elle se distingue par sa souplesse et sa capacité d’adaptation à des règles commerciales complexes comme la tarification, l’expédition et l’achat, et peut intégrer des catalogues d’achat. Avec k-ecommerce, les entreprises peuvent compter sur une solution de commerce électronique de pointe complète et qui combine l’intégration de l’ERP, les meilleures pratiques de l’industrie ainsi qu’un engagement à fournir des solutions adaptées au marché numérique en évolution.

« Les clients qui cherchent à rester compétitifs ont besoin d’une technologie souple ayant une capacité d’adaptation, ainsi que des systèmes résilients pour prospérer et assurer leur croissance, a déclaré Christian Lindberg, vice-président des solutions partenaires chez Acumatica. Notre certification SCA permet d’aider les clients à repérer les solutions les plus performantes. Nous décernons fièrement à K.ecom la certification SCA, car cette solution utilise de façon magistrale la plateforme Acumatica et permet aux clients d’exécuter leurs stratégies et de répondre à leurs besoins commerciaux en constante évolution. »

Afin de devenir une solution certifiée Acumatica, K.ecom a démontré son engagement à offrir un produit de qualité en réussissant le test d’intégration logicielle d’Acumatica et en démontrant sa capacité à s’harmoniser avec les futures versions prévues par Acumatica.

« Depuis huit ans, Acumatica est une des sociétés d’ERP infonuagiques ayant la croissance la plus rapide au monde. Nous sommes fiers de contribuer au succès d’Acumatica Cloud ERP en offrant une expérience de commerce électronique entièrement intégrée étant essentielle aux partenaires et aux utilisateurs finaux de l’écosystème Acumatica », a déclaré Pascal Cardinal, président de k-ecommerce – propulsé par mdf commerce.

Pour plus d’informations sur la solution K.ecom, il suffit de visiter https://www.acumatica.com/acumatica-marketplace/kcentric-technologies-inc-k-ecom/ ou https://k-ecommerce.com/fr/acumatica.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique, de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou communiquez avec nous au 1 877 677-9088.

À propos d’Acumatica

Acumatica Cloud ERP fournit la meilleure solution de gestion d’entreprise pour transformer votre entreprise afin de prospérer dans la nouvelle économie numérique. Construite sur une plateforme évolutive avec une architecture ouverte pour des intégrations rapides, une évolutivité et une facilité d’utilisation, Acumatica offre une valeur inégalée aux petites et moyennes entreprises. Des affaires connectées. Livrées. Pour plus d’informations, visitez www.acumatica.com.

Pour plus d’informations :

Brigitte Guay, directrice - communications corporatives

1 877 677-9088, poste 5123

brigitte.guay@mdfcommerce.com

Contact médias pour Acumatica

Megan Nielson, Communiqué PR

206 282-4923, poste 233

megan@communiquepr.com