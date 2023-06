Les Thés DAVIDsTEA publient leurs résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2023

English French

Ventes de 14,3 M$

Perte nette de 2,0 M$

Frais de vente, généraux et administratifs en baisse de 21,9 % par rapport à l’exercice précédent, s’établissant à 7,9 M$,

Série d'initiatives de création de valeur prévues pour stimuler la croissance des ventes

Les activités de traitement des commandes seront internalisées pour une expérience client accrue



MONTRÉAL, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSXV : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui leurs résultats du premier trimestre pour la période close le 29 avril 2023.

« Nous sommes encouragés par les premiers résultats de notre plan de maîtrise des coûts, bien que la confiance des consommateurs ait continué à être minée par des conditions économiques difficiles au premier trimestre de l'exercice 2023 », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA. « Au premier trimestre, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de près de 22 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison d'une réduction des dépenses de marketing en ligne et d'une baisse des coûts de mise en œuvre de logiciels, et par des économies réalisées sur la masse salariale grâce à la rationalisation de nos activités. »

« Nos efforts continuent d’être axés sur la mise en œuvre d’initiatives de création de valeur qui stimuleront la croissance de nos ventes. Les initiatives clés comprennent notamment : l'amélioration de l'expérience client en ligne grâce à la mise à jour d’information sur les produits et l'ajout de récits captivants; le lancement prochain d'une application mobile pour magasiner; l’accroissement de notre présence dans le commerce de la vente en gros aux États-Unis cet automne dans plus de 400 épiceries; le renforcement de notre modèle phare avec l’ouverture de nouveaux magasins améliorés avec la présence de bars à thés; et la stimulation de l'innovation grâce à une offre améliorée de produits haut de gamme comprenant des boissons prêtes à boire, des poudres de superaliments latte et des poudres de type matcha. Nous pensons que ces actions génératrices de revenus, combinées à des activités de sensibilisation de la clientèle et d’acquisitions, à une amélioration de la satisfaction de la clientèle et au maintien d'une discipline financière, sont des mesures nécessaires qui nous permettront d’atteindre une croissance rentable », a ajouté Mme Segal.

« En raison de vents contraires persistants dans l'environnement économique, les ventes ont diminué de 29,4 % par rapport à la même période l'année précédente, s’établissant à 14,3 M$ au premier trimestre », a déclaré Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de Les Thés DAVIDsTEA. « Malgré la baisse des ventes, notre marge brute est restée relativement stable, à 40,3 %, en raison des nombreuses mesures prises pour atténuer l’impact d’un taux annualisé plus faible des revenus. »

« En évaluant les forces et les faiblesses de notre capacité à offrir une expérience client de premier ordre, nous avons conclu qu’un changement était nécessaire dans nos activités de traitement des commandes. Nous sommes heureux d’annoncer qu’à compter du troisième trimestre, nous internaliserons le traitement des commandes afin de mieux soutenir le service rapide et la qualité de l'expérience des marques que les consommateurs attendent d’un détaillant en ligne de haut de gamme comme Les DAVIDsTEA », a ajouté M. Zitella.

M. Zitella a soulevé, qu’à la fin du trimestre, que la Société disposait d’une solide trésorerie de 19,6 M$ et aucune dette portant intérêt, ce qui devrait permettre à la Société de gérer ses activités dans cet environnement de consommation instable.

Résultats d’exploitation du premier trimestre de l’exercice 2023

Trimestre clos le 29 avril 2023 comparé au trimestre clos le 30 avril 2022

Ventes. Les ventes ont diminué de 29,4 %, passant de 20,3 M$ à 14,3 M$ au premier trimestre de l’exercice 2023. Les ventes au Canada ont atteint 12,2 M$, ce qui représente 85,2 % des revenus totaux, soit une baisse de 4,4 M$, ou 26,5 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Les ventes aux États-Unis ont atteint 2,1 M$, soit une baisse de 1,6 M$, ou 42,5 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.

Les ventes continuent d’être touchées par des conditions économiques défavorables qui freinent la demande des consommateurs. Nous croyons également que nos revenus provenant du commerce électronique ont été impactés par des difficultés touchant le traitement des commandes au quatrième trimestre, ce qui a amené un sentiment de frustration pour de nombreux consommateurs. Par conséquent, le 9 juin 2023, la Société a envoyé un avis de résiliation, prenant effet le 23 juillet 2023, à son actuel fournisseur de services de traitement des commandes et est en discussion avec lui concernant une transition ordonnée. Bien que le fournisseur de services ait indiqué qu’il pourrait contester le droit de la Société d’accélérer unilatéralement la résiliation du contrat, la Société est pleinement convaincue qu’elle a le droit légal de le faire.

Les ventes de thés et de notre assortiment de thés ont connu une baisse de 28,5 %, ou 5,0 M$ par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, pour s’établir à 12,8 M$. Les ventes de nos accessoires de thé ont connu une baisse de 34,3 %, ou 0,7 M$ par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, pour s’établir à 1,4 M$.

Les ventes en ligne ont atteint 7,6 M$, soit une baisse de 5,3 M$, ou 40,6 % par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, alors que les ventes en ligne, préalablement alimentées par la pandémie, continuent de se stabiliser et qu’elles ont été impactées par la perte de clients à la suite des difficultés touchant le traitement des commandes au quatrième trimestre, impact dont nous ne nous sommes pas remis. Les ventes en ligne ont représenté 53,4 % des ventes, contre 63,3 % des ventes au cours du premier trimestre de l'exercice précédent.

Les ventes en gros ont baissé de 0,3 M$, ou 11,1 %, pour s’établir à 2,4 M$, alors qu’elles ont atteint 2,7 M$ au cours du premier trimestre de 2022. Les ventes en gros représentaient 16,8 % des ventes au cours du trimestre, contre 13,5 % pour la même période lors de l’exercice précédent.

Les ventes en magasin ont baissé de 0,4 M$, ou 8,5 %, pour s’établir à 4,3 M$, contre 4,7 M$ lors de la même période au cours de l’exercice précédent.

Bénéfice brut. Le bénéfice brut a diminué de 29,7 % au premier trimestre de l’exercice 2023 par rapport au même trimestre au cours de l’année précédente, s’établissant à 5,8 M$, en raison de la baisse des ventes et d'une augmentation des frais de transport, des frais d’expédition et des frais de traitement des commandes par unité. Le bénéfice brut en pourcentage des ventes a diminué légèrement, passant de 40,5 % au cours du premier trimestre de 2022 à 40,3 % au cours du premier trimestre de 2023. Au niveau des secteurs, la marge brute a été de 40,1 % et 41,7 % au cours du trimestre, contre 40,9 % et 38,6 % au cours du même trimestre lors de l'exercice précédent au Canada et aux États-Unis, respectivement.

Frais de vente, généraux et administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 2,2 M$, ou 21,9 %, au cours du premier trimestre par rapport au trimestre de l’année précédente, pour s’établir à 7,9 M$, principalement en raison de la diminution des dépenses de marketing en ligne de 1,1 M$, à une baisse des coûts de mise en œuvre des logiciels de 0,8 M$ et à des économies de 0,4 M$ en matière de rémunération. En pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté à 54,9 % au premier trimestre, contre 49,5 % au premier trimestre de l'exercice précédent, en raison d'une réduction des coûts fixes due à la baisse des ventes au cours de ce trimestre.

BAIIA et BAIIA ajusté1. Le BAIIA a été négatif de 1,2 M$ au cours du trimestre clos le 29 avril 2023, contre un négatif de 1,0 M$ au cours du trimestre de l'exercice précédent, ce qui représente une baisse de 0,2 M$. Le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 29 avril 2023 a été négatif de 0,9 M$, comparativement à 0,1 M$ pour la même période au cours de l’exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté, de 1,0 M$, reflète l'impact de la baisse des ventes et du bénéfice brut, partiellement contrebalancée par une diminution des frais de vente, généraux et administratifs.

Perte nette. La perte nette s’est établie à 2,0 M$ durant le trimestre clos le 29 avril 2023, comparativement à une perte nette de 2,0 M$ lors de la même période au cours de l’exercice précédent. La perte nette ajustée s'est élevée à 1,9 M$ au premier trimestre, contre une perte nette ajustée de 1,2 M$ au cours du même trimestre lors de l’exercice précédent.

Perte nette entièrement diluée par action. La perte nette entièrement diluée par action ordinaire a été de 0,07 $ au premier trimestre, contre une perte nette entièrement diluée par action ordinaire de 0,07 $ au cours du premier trimestre de l’exercice précédent. La perte nette ajustée entièrement diluée par action ordinaire1, qui correspond à la perte nette ajustée entièrement diluées sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, s’est élevée à 0,07 $, contre une perte nette ajustée entièrement diluée de 0,05 $ au cours du premier trimestre de l'exercice précédent.

Liquidités et ressources en capital

Au 29 avril 2023, la Société disposait d’une trésorerie s’élevant à 19,6 M$ de liquidités détenues par les principales institutions financières canadiennes.

Le fonds de roulement s’élevait à 28,7 M$ au 29 avril 2023, comparativement à 30,8 M$ au 28 janvier 2023. La diminution du fonds de roulement s’explique essentiellement par une baisse des liquidités et des stocks, partiellement contrebalancée par une baisse des comptes fournisseurs.

La principale source de trésorerie de la Société est l’encaisse et le flux de trésorerie généré par les opérations. Nos besoins en fonds de roulement sont déterminés par l’achat de stocks, le paiement des salaires, les dépenses technologiques courantes et d’autres coûts d’exploitation.

Les besoins en fonds de roulement fluctuent au cours de l'année, augmentant aux deuxième et troisième trimestres de l'exercice, car DAVIDsTEA prend en charge des quantités croissantes de stocks en prévision de la haute saison de vente, au quatrième trimestre de l'exercice. Les dépenses en immobilisation se sont élevées à 0,6 M$ au premier trimestre de l'exercice 2023 et sont liées à des améliorations locatives de 509 $, à l’ajout de mobiliers et d’équipements de 59 $ et à l’ajout d’immobilisations incorporelles de 54 $, contre aucun ajout au trimestre de l'exercice précédente.

Au 29 avril 2023, la Société avait des engagements financiers liés à l'achat de biens et de services exécutoires et juridiquement contraignants, s'élevant à 7,9 M$, déduction faite de 0,7 M$ d'avances (28 janvier 2023 - 6,7 M$, déduction faite de 0,8 M$ d'avances), qui devraient être honorés au cours des 12 prochains mois.

Données financières consolidées résumées

(en milliers de dollars canadiens, sauf l’information relative aux montants par action)





Pour les trois mois clos les 29 avril 30 avril 2023 2022 Ventes 14 313 $ 20 287 $ Coût des ventes 8 541 12 079 Bénéfice brut 5 772 8 208 Frais de vente, généraux et administratifs 7 853 10 050 Résultat (perte) d'exploitation (2 081 ) (1 842 ) Charges financières 182 171 Revenus financiers (280 ) (39 ) Perte nette (1 983 ) $ (1 974 ) $ BAIIA1 (1 230 ) $ (976 ) $ BAIIA ajusté1 (887 ) 89 Perte nette ajustée1 (1 883 ) (1 219 ) Perte entièrement diluée ajustée par action ordinaire1 (0,07 ) $ (0,05 ) $ Bénéfice brut en pourcentage des ventes 40,3 % 40,5 % Frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage des ventes 54,9 % 49,5 % Trésorerie utilisée dans les activités d'exploitation (1 465 ) $ (1 678 ) $ Trésorerie utilisée dans les activités de financement (770 ) (749 ) Trésorerie utilisée dans les activités d'investissement (622 ) — Diminution de la trésorerie durant la période (2 857 ) (2 427 ) Trésorerie à la fin de la période 19 583 $ 22 680 $ 29 avril 28 janvier Aux 2023 2023 Trésorerie 19 583 $ 22 440 $ Comptes débiteurs 2 769 3 258 Dépenses payées d'avance et dépôts 4 992 5 839 Stocks 18 184 19 522 Dettes commerciales et autres 9 057 $ 12 310 $

________________



1 Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

Utilisation de mesures financières et ratios non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend des mesures financières et ratios « non conformes aux IFRS », en ce qui concerne notamment 1) le BAIIA et le BAIIA ajusté, 2) le bénéfice (perte) d’exploitation ajusté(e), 3) les frais de vente, généraux et administratifs ajustés, 4) le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e), 5) le bénéfice (perte) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire, et 6) les frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage des ventes. Ces mesures financières non conformes aux IFRS, ne sont pas définies par les IFRS et peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent aux investisseurs avertis des renseignements utiles sur nos activités passées. Nous présentons ces mesures financières non conformes aux IFRS comme des mesures supplémentaires du rendement parce que nous croyons qu’elles facilitent l’évaluation comparative de notre rendement d’exploitation par rapport à ce rendement présenté selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui varient d’une période à une autre, mais non en remplacement des mesures financières conformes aux IFRS.

Veuillez vous référer à la section portant sur les mesures financières et ratios « non conformes aux IFRS » dans le rapport de gestion de la Société pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS.

Note

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société, qui sera déposé par celle-ci auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, au www.sedar.com. Il sera également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société, au www.davidstea.com/ca_fr.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés, incluant des énoncés exprimés par les dirigeants de la Société, qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peut être considéré comme existant, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la « Loi »). Les mises en garde suivantes sont faites conformément aux dispositions de la loi et dans l’intention d’obtenir les avantages des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre stratégie de transition vers le commerce électronique et les ventes en gros, les ventes futures au moyen de nos canaux de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives, et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’environnement macroéconomique mondial.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion de la Société de l’exercice clos le 28 janvier 2023, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 avril 2023, qui pourraient avoir une incidence importante sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats futurs.

Information sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2023 se tiendra le 13 juin 2023, à 8 h 30, heure de l’Est. La conférence téléphonique sera transmise en webdiffusion, et il sera possible d’y accéder dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à ir.davidstea.com/fr. La webdiffusion sera archivée en ligne deux heures après la fin de la conférence et sera disponible pendant un an.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 3 800 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie du thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Personne-ressource pour les investisseurs Maison Brison Communications

Pierre Boucher

1 Pour un rapprochement entre le BAIIA et le BAIIA ajusté et la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, voir « Utilisation de mesures financières et ratios non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.