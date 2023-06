NuORDER par Lightspeed réinvente le marchandisage visuel grâce à une nouvelle solution de planification de l’assortiment pour les marques

English French

MONTRÉAL, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) lance NuORDER Assortments , une solution novatrice qui transforme la façon dont les marques planifient leurs assortiments. La technologie de pointe réunit dans un même environnement virtuel collaboratif les moyens de visualiser, de vendre et de planifier ses assortiments. NuORDER Assortments outille les marques pour qu’elles optimisent leur assortiment selon la juste combinaison de produits, au bon endroit et au bon moment. La capacité à mettre au point un assortiment mieux localisé fait en sorte que les clients trouvent ce qu’ils cherchent, que les démarquages sont moins fréquents et que les marges globales augmentent.







Depuis toujours, les marques éprouvent de la difficulté à assortir leurs propres magasins de vente au détail en raison des processus manuels et des systèmes de données hors ligne. Ces pratiques désuètes engendrent une suite continue de mises à jour et d’erreurs qui se traduisent par des inefficiences et un gaspillage de ressources. En se dotant de la solution NuORDER Assortments, les marques renonceront aux procédures encombrantes et accueilleront un environnement virtuel collaboratif et simplifié leur donnant les moyens de visualiser, de vendre et de planifier leurs assortiments plus efficacement dans divers magasins.

« Notre solution de planification d’assortiment vient changer la donne pour les marques », affirme Heath Wells, directeur général, B2B chez Lightspeed. « Visualiser l’assortiment de chaque magasin en parcourant les données par attribut de produit afin de prendre des décisions mieux avisées, c’est du jamais vu. NuORDER Assortments propose aux marques qui possèdent et exploitent plusieurs points de vente au détail des solutions pour optimiser l’allocation des stocks, cerner les lacunes de marchandisage et faire des choix judicieux, le tout au moyen d’une seule et même plateforme. La technologie a été utilisée avec succès par nos estimés détaillants partenaires, notamment Nordstrom, Saks et Macy’s, et nous avons très hâte que les marques en profitent directement. »

NuORDER Assortments offre des avantages tangibles aux marques qui possèdent et exploitent leurs propres points de vente, en rationalisant le processus de planification des assortiments présaison et en leur procurant d’importants gains de temps. Les premiers utilisateurs de la solution ont signalé une réduction de 55 % du temps passé à corriger des erreurs, une baisse de 40 % du temps accordé au choix de taille et une impressionnante chute de 60 % du temps accordé à la saisie manuelle de données.

« La mise en œuvre de NuORDER Assortments a permis d’obtenir des listes plus précises et un processus clair pour effectuer des achats plus judicieux », a déclaré Stephanie Gin, directrice des achats chez Brunello Cucinelli. « Nous avons désormais un aperçu immédiat de l’assortiment, ce qui facilite grandement l’analyse et la révision. L’outil a amélioré la collaboration entre les équipes de marchandisage et de planification, qui sont désormais en mesure d’analyser et d’extraire des données en temps réel tout au long du processus de rédaction. L’outil a remplacé tous les processus manuels et est devenu essentiel à notre processus d’achat. »



Les fonctions clés permettront aux marques de :

Cerner et répondre aux lacunes de marchandisage : Concevoir des présentations visuelles à forte visibilité. Élaborer ou examiner des plans selon le magasin ou n’importe quel attribut de produit.

Améliorer la collaboration à l’interne : Les équipes d’achat, de planification et d’attribution peuvent partager et modifier les assortiments en temps réel.

Concentrer l’allocation de produits : Utiliser des courbes préétablies et une distribution en gros pour répartir les produits de façon plus précise entre les magasins.

Améliorer la productivité : Réduire le temps accordé à la saisie manuelle de données. Les robustes intégrations de progiciel de gestion intégré (PGI) et d’arrière-plan transmettent des données à jour sur les produits à la plateforme.

« Nous sommes heureux de lancer NuORDER Assortments sur le marché, a ajouté Wells. À ce jour, l’offre de produits NuORDER par Lightspeed a pour principal objectif l’élaboration d’une technologie novatrice afin de rationaliser le processus d’achat et de vente. NuORDER Assortments est notre première solution qui rationalise le processus de vente au détail directe aux consommateurs. Elle vient s’ajouter à notre gamme de produits qui transforme la façon dont les marques assurent la présentation dans leurs propres magasins. Désormais, elles peuvent transformer leurs processus de planification, obtenir de précieux renseignements et réaliser des gains d’efficience et de rentabilité pour leurs assortiments. »

Pour en apprendre plus sur les outils dont vous pouvez doter vos équipes pour les aider à réaliser des gains de temps et à assembler de meilleurs assortiments, notamment grâce à la visualisation et à la collaboration, cliquez ici .

À propos de NuORDER par Lightspeed

NuORDER par Lightspeed est une plateforme B2B de pointe utilisée par les marques et les détaillants de premier plan partout dans le monde pour propulser leurs activités et stimuler l’innovation. La plateforme comprend une technologie de magasin virtuel, des outils d’assortiment visuel et de marchandisage, ainsi que des solutions de paiement intégrées. Aujourd’hui, plus de 3000 marques et 100 000 détaillants utilisent NuORDER par Lightspeed pour simplifier leurs processus d’achat et de vente en gros. Lightspeed a fait l’acquisition de NuORDER en 2021.

Pour plus d’informations, consulter www.nuorder.com .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

