Des familles de victimes de la conduite avec capacités affaiblies se joignent à MADD Canada pour la cérémonie annuelle d’hommage à Québec

VILLE DE QUÉBEC, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cérémonie annuelle à la mémoire des victimes de la conduite avec capacités affaiblies se tiendra le vendredi 16 juin 2023. Quatre noms de victimes du Québec ont été ajoutés à la liste des victimes dont les noms ont été gravés l’an dernier sur le monument provincial du Québec.



Des familles ayant perdu un proche se joindront à MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) pour dévoiler les noms qui ont été ajoutés et allumeront des bougies pour souligner la mémoire de leur être cher et de toutes les victimes innocentes de la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Les médias sont invités à participer à la cérémonie d’hommage.

Date et heure : Le vendredi 16 juin 2023, à 13 h 30 Endroit : Parc de l’Amérique latine, boulevard Jean-Lesage, Québec Invité spécial : Sylvain Lévesque, député de Chauveau et 2e vice-président de l’Assemblée nationale du Québec

Nos monuments provinciaux offrent aux familles des victimes et à leurs amis un endroit spécial pour se souvenir et honorer la mémoire de leurs êtres chers. Ils servent également de rappel à la population de l’importance de la conduite sobre pour assurer la sécurité de tous sur nos réseaux routiers, nos sentiers et nos plans d’eau.

L’œuvre commémorative du Québec est constituée de trois panneaux translucides installés sur une ligne brisée qui représente une route brisée comme lors d’une collision, et les vies brisées de tous ceux et celles qui sont touchés par la conduite avec capacités affaiblies. Le nom des victimes est gravé sur les panneaux translucides.

MADD Canada tient à remercier la Commission de la capitale nationale du Québec pour son soutien qui a permis d’installer cette œuvre commémorative et d’organiser une cérémonie annuelle au Parc de l’Amérique latine.