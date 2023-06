De nouvelles analyses de l’étude de phase 1/1b CHRYSALIS-2 ont montré que les patients atteints d’un cancer du poumon muté par le R-EGF prétraité par osimertinib et présentant un biomarqueur MET positif présentaient un taux de réponse global de 61 pourcent et une survie médiane sans progression de 12,2 mois lorsqu’ils étaient traités par l’association sans chimiothérapie d’amivantamab et de lazertinib1



L’analyse de sécurité actualisée de l’étude de phase 1 PALOMA évaluant l’administration sous-cutanée d’amivantamab a montré un temps d’administration plus court et une réduction marquée de l’incidence et de la gravité des réactions liées à la perfusion par rapport à l’administration intraveineuse2

BEERSE, BELGIQUE, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd’hui les résultats à long terme de l’étude CHRYSALIS, qui a montré que l’association de RYBREVANT®▼ (amivantamab) et de lazertinib*, un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) du récepteur du facteur de croissance épidermique (R-EGF) de troisième génération, était associée à une activité antitumorale soutenue en traitement de première intention chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avec mutation du R-EGF (Abstract #9134).1 Ces résultats et des données supplémentaires, notamment une analyse des biomarqueurs prédictifs de la cohorte D de l’étude de phase 1/1b CHRYSALIS-2 évaluant un schéma sans chimiothérapie d’amivantamab en association avec le lazertinib (Abstract #9013)3 et des résultats de sécurité actualisés de l’étude de phase 1 PALOMA évaluant l’administration sous-cutanée (SC) d’amivantamab en monothérapie (Abstract #9126)2, ont été présentés lors de la réunion annuelle de 2023 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui s’est tenue à Chicago du 2 au 6 juin.

Les patients recrutés dans la cohorte naïve de traitement de l’étude CHRYSALIS ( NCT02609776 ) en cours présentaient un CPNPC caractérisé par des mutations courantes du R-EGF, soit une délétion de l’exon 19 du R-EGF (ex19del) (n=11), soit une mutation L858R (n=9).1,4 Après un suivi médian de près de trois ans (33,6 mois), la durée médiane de la réponse (DOR), la survie médiane sans progression (PFS) et la survie globale (OS) n’ont pas encore été atteintes.1 Le taux estimé de PFS était de 85 pourcent après un an, de 65 pourcent après deux ans et de 51 pourcent après trois ans.1 La plus longue durée de traitement en cours est de plus de trois ans (37,2 mois), et la plus longue DOR est de près de trois ans (35,7 mois).5

La sécurité chez les patients de cette cohorte était conforme aux rapports précédents et aucun nouveau signal de sécurité n’a été identifié.1 Des interruptions de dose, des réductions et des arrêts de traitement liés à l’amivantamab ou au lazertinib sont survenus chez sept patients (35 pour cent), huit patients (40 pour cent) et un patient (5 pour cent), respectivement.1

« Le CBNPC avancé et le cancer du poumon muté pour le R-EGF ont un taux de survie à cinq ans inférieur à 20 pour cent, ce qui souligne le besoin urgent d’options thérapeutiques plus ciblées, en particulier dans les premières lignes de traitement », a déclaré Se-Hoon Lee†, M.D., Ph.D., professeur de médecine au Samsung Medical Center et à l’école de médecine de l’université Sungkyunkwan en Corée du Sud, et auteur de l’exposé. « Ces données à long terme pour l’amivantamab et le lazertinib introduisent le potentiel de cette polythérapie à être utilisée comme traitement de première ligne pour cette population de patients ».

Nouvelles analyses sur les biomarqueurs prédictifs de la réponse à la polythérapie avec amivantamab et lazertinib

Les patients atteints d’un CBNPC avancé présentant des mutations courantes du R-EGF, notamment ex19del ou L858R, et dont la maladie a progressé sous osimertinib ou après, constituent une population dont les besoins médicaux non satisfaits sont considérables.6 Il n’existe pas de thérapies ciblées approuvées, et la norme de soins est la chimiothérapie à base de doublet de platine.7 Les données de la cohorte D de l’étude de phase 1/1b CHRYSALIS-2, qui a recruté de tels patients, ont été mises en évidence lors d’une présentation orale à l’ASCO cette année.3 CHRYSALIS-2 ( NCT04077463 ) est une étude ouverte visant à évaluer la sécurité et la pharmacocinétique du lazertinib en monothérapie ou en association avec l’amivantamab.8 Conformément à une présentation antérieure à l’ASCO 2021, ces données indiquent que la coloration par immunohistochimie (IHC) (une méthode d’analyse utilisant des anticorps pour déterminer le niveau relatif de certains antigènes ou marqueurs dans des échantillons de tissus cancéreux) pour MET peut identifier les patients les plus susceptibles de bénéficier d’un traitement associant l’amivantamab et le lazertinib.3,9 Parmi les patients présentant une surexpression de MET identifiée par immunohistochimie, le taux de réponse était de 61 pourcent avec une PFS médiane de 12,2 mois.3 En revanche, les patients présentant une faible expression de MET avaient un taux de réponse de 14 pourcent avec une PFS médiane de 4,2 mois.3

« Malgré les avancées thérapeutiques, les besoins non satisfaits des patients atteints d’un cancer du poumon muté par le R-EGF restent importants, et les résultats de cette étude renforcent le potentiel de l’amivantamab pour traiter cette population de patients mal desservie », a déclaré Martin Vogel, responsable du domaine thérapeutique Oncologie pour la région EMEA, Janssen-Cilag GmbH. « Ils soulignent également l’importance des tests de biomarqueurs pour accélérer le diagnostic et identifier le bon traitement, pour le bon patient, au bon moment. Chez Janssen, nous sommes déterminés à ouvrir la voie à des approches de médecine de précision afin que cela devienne une réalité pour les personnes atteintes d’un cancer ».

Données d’innocuité actualisées de l’étude de phase 1 PALOMA évaluant l’utilisation expérimentale de l’amivantamab sous-cutané

Les résultats de l’étude de phase 1 PALOMA ont fait l’objet d’une présentation par affiche et ont montré que la dose d’amivantamab par voie sous-cutanée a été administrée le premier jour en moins de sept minutes, éliminant ainsi la nécessité d’un dosage fractionné.2 Le dosage actuel approuvé de l’amivantamab par perfusion intraveineuse (IV) est réparti sur deux jours, avec des temps de perfusion d’environ 4 à 6 heures pour les doses d’amivantamab de 1 050 mg et 1 400 mg, respectivement.10 PALOMA ( NCT04606381 ) est une étude multicentrique ouverte en cours qui évalue l’administration expérimentale d’amivantamab par voie sous-cutanée comme traitement potentiel pour les patients atteints de CPNPC avancé (n=83).11 Des réductions significatives de l’incidence et de la gravité des réactions liées à la perfusion ont également été observées (16 pourcent [aucune réaction liée à la perfusion de grade 3 ou plus] avec la voie sous-cutanée contre 67 pourcent [deux réactions liées à la perfusion de grade 3 ou plus] précédemment rapportées avec la voie intraveineuse).2

« Ces données apportent des preuves supplémentaires de l’efficacité potentielle et du profil de sécurité de l’amivantamab en monothérapie et en polythérapie pour le traitement des patients atteints de CPNPC à mutation du gène R-EGF et soutiennent notre engagement à faire progresser les schémas thérapeutiques personnalisés dans les domaines où les besoins restent insatisfaits », a déclaré Kiran Patel, M.D., vice-président du développement clinique pour les tumeurs solides chez Janssen Research & Development, LLC. « Nous sommes impatients de continuer à évaluer le plein potentiel de l’amivantamab dans le cadre de notre ambition de rendre cette nouvelle thérapie disponible plus tôt dans le paradigme de traitement pour ces patients et d’améliorer les soins contre le cancer ».

À propos de l’étude CHRYSALIS4

CHRYSALIS ( NCT02609776 ) est une étude de phase 1 ouverte, multicentrique, première chez l’homme, visant à évaluer la sécurité, la pharmacocinétique et l’efficacité préliminaire de l’amivantamab en monothérapie et en polythérapie, y compris avec le lazertinib, un nouvel EGFR TKI de troisième génération, chez des adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé. L’étude se compose de deux parties : amivantamab en monothérapie et escalade de doses en association (partie 1) et amivantamab en monothérapie et expansion de doses en association (partie 2). L’étude a recruté 780 patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à un stade avancé.4

La cohorte naïve de traitement de l’étude CHRYSALIS en cours a été constituée de patients atteints d’un CBNPC avancé muté par le R-EGF ex19del ou L858R. Tous les patients ont reçu 1 050 mg d’amivantamab par voie intraveineuse (1 400 mg s’ils pesaient au moins 80 kg) et 240 mg de lazertinib par voie orale. Le critère d’évaluation principal était la réponse à la maladie en utilisant le taux de réponse global (ORR), conformément aux critères d’évaluation de la réponse dans les tumeurs solides version 1.1** (RECIST v1.1), tels qu’évalués par l’examen central indépendant en aveugle (BICR). L’ADN tumoral circulant a été analysé à partir d’échantillons de plasma avant le début du traitement, au jour 1 du cycle 3 et à la fin du traitement.1

À propos de l’étude CHRYSALIS-28

CHRYSALIS-2 ( NCT04077463 ) est une étude ouverte de phase 1/1b visant à évaluer la sécurité et la pharmacocinétique du lazertinib, un EGFR-TKI de troisième génération, en monothérapie ou en association avec l’amivantamab, un anticorps bispécifique humain anti-R-EGF et anti-cMet, chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à un stade avancé. L’étude a été menée auprès de 460 patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé.

La cohorte D de l’étude CHRYSALIS-2 en cours cherche à valider une ou les deux stratégies potentielles de biomarqueurs (NGS et IHC), précédemment identifiées dans la cohorte E de l’étude CHRYSALIS, chez des patients atteints de CPNPC à mutation R-EGF ex19del ou L858R, en rechute et naïfs de chimiothérapie, avec osimertinib. Les patients reçoivent la dose de phase 2 recommandée de lazertinib par voie orale une fois par jour et d’amivantamab, tous les sept jours pendant le premier cycle de 28 jours et toutes les deux semaines par la suite.

À propos de l’étude PALOMA11

PALOMA ( NCT04606381 ) est une étude de phase 1, ouverte et multicentrique, qui évalue la faisabilité de l’administration par voie sous-cutanée de l’amivantamab, sur la base de la sécurité et de la pharmacocinétique, et qui vise à déterminer une dose, un schéma posologique et une formulation pour l’administration par voie sous-cutanée de l’amivantamab.

Dans l’étude PALOMA en cours, les patients atteints de diverses tumeurs solides avancées doivent avoir progressé après un traitement standard de la maladie métastatique, être inéligibles aux thérapies standard actuelles ou les avoir refusées. Dans la première partie, on évaluera la faisabilité de l’administration SC d’amivantamab en utilisant la formulation intraveineuse (IV) disponible (50 mg/mL) à la dose recommandée dans la phase 2 pour l’administration IV, avec et sans hyaluronidase humaine recombinante (rHuPH20). Dans la deuxième partie, l’escalade de dose sera évaluée en utilisant une formulation à haute concentration (160 mg/mL) d’amivantamab avec et sans rHuPH20. Cette étude évalue également l’administration de la dose complète d’amivantamab le premier jour.

À propos de l’amivantamab

L’amivantamab est un anticorps bispécifique R-EGF-MET entièrement humain doté d’une activité de guidage des cellules immunitaires qui cible les tumeurs présentant des mutations activatrices et résistantes du R-EGF et des mutations et amplifications de MET.12,13,14,15,16 La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle à l’amivantamab en décembre 2021 pour le traitement des patients adultes atteints de CPNPC avancé présentant des mutations d’insertion de l’exon 20 du récepteur du facteur de croissance épidermique (R-EGF), après l’échec d’un traitement à base de sels de platine.10 L’amivantamab est le premier traitement approuvé dans l’Union européenne ciblant spécifiquement les mutations d’insertion de l’exon 20 du R-EGF pour le CPNPC.10,17,18 L’amivantamab a également reçu une approbation accélérée de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en mai 2021 pour le traitement des patients adultes atteints de CPNPC localement avancé ou métastatique avec des mutations d’insertion de l’exon 20 du R-EGF, telles que détectées par un test approuvé par la FDA, dont la maladie a progressé après une chimiothérapie à base de platine ou à la suite d’une telle chimiothérapie.19

Outre CHRYSALIS, CHRYSALIS-2 et PALOMA, l’amivantamab fait l’objet de plusieurs essais cliniques sur le CPNPC, notamment :

En tant que traitement de première intention dans l’étude de phase 3 MARIPOSA ( NCT04487080 ) évaluant l’amivantamab en association avec le lazertinib, un nouvel EGFR-TKI de troisième génération, par rapport à l’osimertinib et au lazertinib seul dans le cas d’un CBNPC avancé non traité avec mutation du gène R-EGF. 20

) évaluant l’amivantamab en association avec le lazertinib, un nouvel EGFR-TKI de troisième génération, par rapport à l’osimertinib et au lazertinib seul dans le cas d’un CBNPC avancé non traité avec mutation du gène R-EGF. L’étude de phase 3 MARIPOSA-2 ( NCT04988295 ) évaluant l’efficacité du lazertinib, de l’amivantamab et du carboplatine-pemetrexed par rapport au carboplatine-pemetrexed chez des patients atteints d’un CBNPC localement avancé ou métastatique avec substitution de l’ex19del ou de l’exon 21 L858R du R-EGF après échec de l’osimertinib. 21

) évaluant l’efficacité du lazertinib, de l’amivantamab et du carboplatine-pemetrexed par rapport au carboplatine-pemetrexed chez des patients atteints d’un CBNPC localement avancé ou métastatique avec substitution de l’ex19del ou de l’exon 21 L858R du R-EGF après échec de l’osimertinib. L’étude de phase 3 PAPILLON ( NCT04538664 ) évaluant l’amivantamab en association avec le carboplatine-pemetrexed par rapport à la chimiothérapie seule chez des patients atteints d’un CBNPC avancé ou métastatique avec mutation du R-EGF et mutation d’insertion de l’exon 20. 22

) évaluant l’amivantamab en association avec le carboplatine-pemetrexed par rapport à la chimiothérapie seule chez des patients atteints d’un CBNPC avancé ou métastatique avec mutation du R-EGF et mutation d’insertion de l’exon 20. L’étude de phase 2 PALOMA-2 ( NCT05498428 ) évaluant l’amivantamab sous-cutané chez des participants atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques, y compris le CBNPC avec mutation du R-EGF. 23

) évaluant l’amivantamab sous-cutané chez des participants atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques, y compris le CBNPC avec mutation du R-EGF. L’étude de phase 3 PALOMA-3 ( NCT05388669 ) évaluant le lazertinib associé à l’amivantamab sous-cutané par rapport à l’amivantamab intraveineux chez des participants atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique muté par le R-EGF. 24

) évaluant le lazertinib associé à l’amivantamab sous-cutané par rapport à l’amivantamab intraveineux chez des participants atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique muté par le R-EGF. L’étude de phase 1/2 METalmark ( NCT05488314 ) évaluant l’amivantamab et le capmatinib en polythérapie dans le CPNPC métastatique non résécable.25

Pour une liste complète des effets indésirables et des informations sur la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions d’emploi de l’amivantamab, veuillez vous référer au Summary of Product Characteristics (Résumé des caractéristiques du produit).10

▼Conformément à la réglementation de l’EMA relative aux nouveaux médicaments et à ceux ayant reçu une autorisation conditionnelle, l’amivantamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

À propos du lazertinib

Le lazertinib est un EGFR-TKI de troisième génération, administré par voie orale et pénétrant dans le cerveau, qui cible à la fois la mutation T790M et les mutations activatrices du R-EGF tout en épargnant le R-EGF de type sauvage. L’analyse intégrée de l’efficacité et de l’innocuité du lazertinib dans le cadre de l’étude de phase 1/2 a été publiée dans The Journal of Thoracic Oncology en 2022.26 En 2018, Janssen Biotech, Inc. a conclu un accord de licence et de collaboration avec Yuhan Corporation pour le développement du lazertinib.

À propos du cancer du poumon non à petites cellules

En Europe, on estime que 477 534 patients ont reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2020, dont environ 85 pourcent de CPNPC.27,28 Le cancer du poumon est le cancer le plus meurtrier en Europe, avec plus de décès que le cancer du sein et le cancer de la prostate combinés.27

Les principaux sous-types de CBNPC sont l’adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes cellules.29 Parmi les mutations pilotes les plus courantes dans le CBNPC figurent les altérations du R-EGF, qui est un récepteur de tyrosine kinase favorisant la croissance et la division cellulaires.30 Les mutations du R-EGF sont présentes chez 10 à 15 pourcent des personnes atteintes d’un adénocarcinome du CPNPC et chez 40 à 50 pourcent des patients asiatiques.29,30,31,32,33,34,35 Les mutations du R-EGF ex19del ou R-EGF L858R sont les mutations du R-EGF les plus courantes.36 Le taux de survie à cinq ans pour toutes les personnes atteintes d’un CPNPC avancé et de mutations du R-EGF traitées par des inhibiteurs de la tyrosine kinase du R-EGF est de moins de 20 pour cent.37

*En 2018, Janssen Biotech, Inc. a conclu un accord de licence et de collaboration avec Yuhan Corporation pour le développement du lazertinib.

†Le Dr. Lee a été consultant rémunéré par les Compagnies pharmaceutiques Janssen ; il n’a pas été rémunéré pour un quelconque travail médiatique.

**RECIST (version 1.1) fait référence aux critères d’évaluation de la réponse dans les tumeurs solides, qui constituent un moyen standard de mesurer la réponse des tumeurs solides au traitement et se fondent sur le fait que les tumeurs rétrécissent, restent les mêmes ou grossissent.

