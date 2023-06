Modifications à venir au classement des grains canadiens pour la campagne agricole 2023-2024

English French

WINNIPEG, Manitoba, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains sera mis à jour en vue de la campagne agricole. Après consultation des intervenants du secteur par l'intermédiaire du Comité de normalisation des grains de l'Ouest et du Comité de normalisation des grains de l'Est, la Commission canadienne des grains apporte des modifications au classement des grains qui répondront mieux aux besoins du secteur agricole au Canada et des acheteurs de grain dans le monde entier. Voici les grandes lignes de certaines des modifications à venir, qui entrent en vigueur le 1er août 2023.



Définition du facteur « grains fortement germés » pour le blé de l’Ouest

La définition du facteur de classement « grains fortement germés » pour les classes de blé de l’Ouest figurant dans le Guide officiel du classement des grains est mise à jour par suite de la recherche menée sur l’incidence sur la qualité d'utilisation finale.

La recherche a confirmé que les grains de blé germés sur lesquels il ne reste qu’une portion de la pousse ont des qualités d'utilisation finale semblables à celles des grains germés. Cette partie de la définition du facteur de classement « grains fortement germés » sera retirée.

Harmonisation des tolérances visant le poids spécifique et le total de matières étrangères dans certaines classes de blé

Dans le cadre du projet de modernisation du classement des grains de la Commission canadienne des grains, les tolérances visant le poids spécifique et le total de matières étrangères dans les grades primaires et les grades d’exportation sont harmonisées dans la plupart des classes de blé où elles différaient. Les tolérances visant le poids spécifique et le total de matières étrangères dans les grades primaires et grades d’exportation seront harmonisées avec celles qui s’appliquent actuellement aux grades d’exportation pour tous les grades des classes de blé suivantes :

Blé roux de printemps de l’Ouest canadien (CWRS)

Blé de force blanc de printemps de l’Ouest canadien (CWHWS)

Blé extra fort de l’Ouest canadien (CWES)

Blé tendre blanc de printemps de l’Ouest canadien (CWSWS)

Blé de force rouge du Nord canadien (CNHR)

Les tolérances visant le total de matières étrangères dans les grades primaires et grades d’exportation seront également harmonisées avec celles qui s’appliquent aux grades d’exportation pour tous les grades de la classe Blé dur ambré de l’Ouest canadien (CWAD).

Autres mises à jour et clarifications liées au Guide officiel du classement des grains

La Commission canadienne des grains apportent par ailleurs plusieurs autres modifications à des définitions figurant dans le Guide officiel du classement des grains, notamment :

mise à jour de la procédure de détermination du taux d’impuretés dans le chapitre portant sur le canola afin de clarifier la procédure et les tamis de différentes tailles qui devraient être utilisés par suite de préoccupations soulevées par des producteurs relativement à des incohérences dans le processus suivi au moment de la livraison;

mise à jour de la définition du terme « échantillon traité » dans tous les chapitres pour remédier à des problèmes liés aux échantillons soumis à la Commission canadienne des grains pour l’obtention d’un grade officiel alors que les impuretés y avaient déjà été extraites;

mise à jour de la composition des impuretés de façon à y inclure les fragments d’insectes et mise à jour de la définition du terme « fragments d’insectes » dans les chapitres portant sur les lentilles, les haricots, les pois chiches et les féveroles;

mise à jour de la composition des impuretés de façon à y inclure le pourcentage de graines déglumées et mise à jour de la définition des termes « matières étrangères » et « graines déglumées » dans le chapitre portant sur la graine à canaris.

Citation

« La Commission canadienne des grains est heureuse d’apporter ces mises à jour fondées sur des données scientifiques à son Guide officiel du classement des grains après des discussions exhaustives avec le secteur. Les modifications appuient la modernisation de notre système de classement et contribueront à la croissance du secteur canadien des grains et au maintien de la réputation du Canada à l'égard de son grain de qualité supérieure. »

Doug Chorney, commissaire en chef

Commission canadienne des grains

Faits en bref

En vertu de la Loi sur les grains du Canada, la Commission canadienne des grains a la responsabilité d’établir et de tenir à jour le système canadien de classement des grains.

La Commission canadienne des grains a consulté les intervenants du secteur, par l’intermédiaire du Comité de normalisation des grains de l’Ouest et du Comité de normalisation des grains de l’Est, avant de mettre en œuvre les modifications.

La Commission canadienne des grains mène un projet de modernisation du classement des grains depuis 2017 dans le cadre de son engagement en faveur de l'amélioration continue du système de classement des grains.

Une tolérance applicable aux grades d’exportation est utilisée lorsque le grain est destiné à un marché étranger et qu'il est expédié hors du pays à partir d'un silo terminal. Elle est fondée sur de la recherche scientifique et vise à garantir que les attentes des clients finaux en matière de qualité meunière soient satisfaites.

Une tolérance applicable aux grades primaires, qui est fixée à un niveau inférieur à celui d’une tolérance applicable aux grades d’exportation, est utilisée lorsque le grain est livré directement à un silo primaire au Canada.

