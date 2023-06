Michael Mathé et Alison Seltzner, de Konica Minolta, reconnus comme agents de changement 2023 par ENX Magazine

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a le plaisir d’annoncer que Michael Mathé, chef des Opérations et du Développement des ventes, et Alison Seltzner, directrice des comptes stratégiques, figurent sur la liste des agents de changement 2023 (2023 Difference Makers) d’ENX Magazine. Ce programme annuel met en lumière les personnes les plus performantes du secteur des technologies documentaires, reconnaissant ainsi leurs contributions significatives et leur dévouement à l’amélioration continue de l’industrie.



Michael Mathé, chef des Opérations et du Développement des ventes

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur et une bonne maîtrise de l’espagnol, du français, du portugais et de l’anglais, Michael Mathé est un leader mondial de la transformation numérique qui a fait ses preuves en matière de performance commerciale, d’acquisitions et d’accélération de la croissance durable du chiffre d’affaires. Il a commencé sa carrière chez Konica Minolta en 2012 comme vice-président directeur, Ventes internationales et a été promu président des opérations internationales en mars 2021. En tant que chef des Opérations et du Développement des ventes, Michael dirige actuellement plusieurs équipes opérationnelles multidisciplinaires qui mènent les initiatives de transformation numérique de l’entreprise.

« Passionné par l’orientation des parcours de transformation numérique, Michael est connu pour contribuer quotidiennement à notre entreprise en étant un dirigeant engageant, agile et doté de solides capacités d’analyse lui permettant de créer une valeur significative et mesurable pour nos clients et partenaires, a déclaré Sam Errigo, président-directeur général de Konica Minolta. Nous le félicitons pour ce prix bien mérité et nous nous réjouissons qu’il continue à jouer un rôle de premier plan dans la réussite de notre entreprise, de nos partenaires et de notre secteur d’activité. »

Alison Seltzner, directrice des comptes stratégiques

Ayant débuté sa carrière chez Minolta en 1992, puis chez Konica Minolta après la fusion des deux entreprises, Alison Seltzner fournit constamment des résultats qui dépassent les attentes. En tant que directrice des comptes stratégiques et conseillère de confiance de l’un des plus grands concessionnaires de Konica Minolta, Alison excelle non seulement dans l’établissement et la modélisation de normes d’excellence en matière de gestion de comptes pour son équipe, mais aussi dans le renforcement des liens entre l’entreprise et ses concessionnaires grâce à des solutions personnalisées, des occasions de formation uniques et des programmes partagés. Ses nombreuses contributions ont été récemment reconnues lorsqu’Alison a remporté le prix inaugural de fournisseur de l’année du compte.

« En tant que collaboratrice principale et responsable du développement commercial, Alison est un atout majeur pour Konica Minolta, a déclaré Laura Blackmer, présidente, Vente des concessionnaires, Konica Minolta. Elle établit des relations extrêmement précieuses basées sur la confiance, la transparence et l’innovation, ce qui lui a permis, ainsi qu’à son équipe, de développer toutes les lignes de produits clés à des taux de réussite sans précédent. Alison incarne tout ce que représente le prestigieux prix d’agent de changement, et nous ne pourrions être plus fiers de l’effet extraordinaire qu’elle continue d’avoir en aidant nos concessionnaires à atteindre les résultats commerciaux souhaités tout en faisant progresser le leadership de Konica Minolta dans l’industrie. »

Découvrez tous les agents de changement 2023 d’ENX en ligne .

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Color Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

La durabilité reste un moteur important de l’entreprise. C’est pourquoi Konica Minolta Inc. a figuré pendant neuf années consécutives à l’indice mondial de durabilité Dow Jones et pendant six années au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez-la sur LinkedIn , YouTube , Facebook , Twitter and Instagram !

À propos d’ENX Magazine

ENX Magazine est une publication mensuelle consacrée à l’industrie de la bureautique et de l’imagerie documentaire depuis 1994. ENX Magazine, qui en est à sa 29e année d’existence, continue d’offrir une couverture éditoriale exclusive sur les possibilités et les enjeux du marché, les nouvelles et les tendances, les profils d’entreprises, les nouveaux produits et les perspectives industrielles par des entretiens avec des acteurs clés de tous les segments de l’industrie des technologies documentaires. Avec un tirage de plus de 28 000 exemplaires, ENX Magazine est une ressource intégrée de premier plan qui rassemble les acteurs de l’industrie, les produits, les concepts et les stratégies commerciales pour les professionnels de l’industrie des technologies documentaires.

Coordonnées

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Service de Marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

info@bt.konicaminolta.ca

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/acaccafb-ce03-4e13-8800-5e7c484d6a09/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b935d5a-1722-437f-b88f-7173539ae01a/fr