Eqiom choisit l’IA de Sidetrade

Eqiom, filiale du groupe irlandais CRH (Cement Roadstone Holdings), annonce son partenariat avec Sidetrade , leader mondial des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises. Cette collaboration vise à accompagner Eqiom dans sa transition vers un processus plus efficace et numérisé, offrant ainsi une meilleure expérience à ses clients.



Acteur majeur dans le domaine des matériaux de construction, Eqiom, a décidé de s'associer avec Sidetrade pour mener à bien sa transformation numérique du cycle Order-to-Cash. Eqiom est implantée en France et au Luxembourg.

Grâce à Sidetrade, cette filiale du groupe irlandais CRH (Cement Roadstone Holdings) bénéficie désormais d’analyses en temps réel de ses activités permettant ainsi à ses équipes commerciales et financières de prendre des décisions plus éclairées et d'améliorer la qualité de leur relation client. Aimie, l’intelligence artificielle de Sidetrade, fournit également des recommandations basées sur une analyse quotidienne de milliards de transactions inter-entreprises. Ces recommandations aident Eqiom à anticiper les comportements de paiement et à évaluer les risques clients, pour mettre en place les meilleures stratégies de relance.

« L’accélération et la sécurisation du cashflow est plus que nécessaire face à un contexte économique incertain où les retards et défauts de paiement peuvent entrainer une situation difficile pour toute entreprise, » déclare Pascal Hildwein, Directeur Administratif et Financier d’Eqiom. Choisir Sidetrade et sa technologie d’IA renforce notre position de leader du digital avec des bénéfices immédiats en matière de sensibilisation au cash auprès de nos collaborateurs. »

L’IA de Sidetrade offre également une automatisation intelligente sur le cycle Order-to-Cash, améliorant ainsi la productivité et favorisant la génération de cash-flow. Eqiom se concentre ainsi sur des actions à plus forte valeur ajoutée, tout en maintenant des opérations efficaces.

Sidetrade se réjouit de ce partenariat avec Eqiom et s'engage à fournir des solutions innovantes pour soutenir la transformation numérique de l'entreprise. « Nous sommes fiers d'accompagner Eqiom dans sa transition vers un processus numérique plus performant », déclare Jean-Claude Charpenet, VP Directeur commercial Europe chez Sidetrade. « Nous sommes convaincus que notre expertise en matière d'analyse de données et d'Intelligence Artificielle contribuera à renforcer la compétitivité d'Eqiom sur le marché. »

Eqiom rejoint les nombreux acteurs du BTP français et internationaux qui font déjà confiance à Sidetrade pour simplifier les paiements des clients et accroître constamment l’efficacité de leurs processus Order-to-Cash.





A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enterprises.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

A propos d’Eqiom ( www.eqiom.com )

Membre du groupe CRH, l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, nos produits et solutions couvrent l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux publics afin de façonner des solutions de construction durable. EQIOM, c’est près de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos côtés pour la réussite de vos projets. EQIOM regroupe les activités Ciments - Granulats - Bétons – Traitement et valorisation de déchets. En 2023, EQIOM reçoit pour la 11e fois la certification Top Employer pour la qualité de sa gestion RH et reconnu comme employeur de 1er choix grâce à ses conditions de travail de qualité, sa gestion des talents et ses bonnes pratiques internes (inclusion, diversité, bien-être au travail, formation et développement des compétences).

www.eqiom.com Engagés, ensemble, vers la réussite

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.







