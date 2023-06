GROUPE PARTOUCHE : Croissance soutenue de l’activité au 1er semestre 2023 / Chiffre d’affaires en hausse de +15,2 % à 215,6 M€

French English

Croissance soutenue de l’activité au 1er semestre 2023

Chiffre d’affaires en hausse de +15,2 % à 215,6 M€

Paris, le 13 juin 2023, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 2ème trimestre de l’exercice 2023 (février 2023 - avril 2023) et son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre (novembre 2022 – avril 2023).

En préambule, rappelons qu’au cours du 1er semestre de l’exercice précédent (février à avril 2022), la fréquentation des casinos du Groupe pâtissait encore des effets du « passe vaccinal » et ce jusqu’à sa levée le 14 mars 2022 en France et le 17 février 2022 en Suisse. Par ailleurs, le 1er semestre 2023 tient compte notamment des effets périmètres suivants :

en Suisse, la vente de la participation détenue dans le casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022 ;

en Belgique, l’entrée dans le giron du Groupe du casino de Middelkerke le 1er juillet 2022 et ouvert le 8 juillet 2022 après quelques travaux.

Croissance solide au 2ème trimestre

Après un très bon 1er trimestre 2023, le Produit Brut des Jeux (PBJ) enregistre une croissance solide au 2ème trimestre 2023 de +14,1 % portée par toutes les formes de jeux et s’établit 169,1 M€, contre 148,2 M€ un an plus tôt.

En France, le PBJ, qui bénéficie d’une fréquentation en hausse de 18,0 %, augmente de +13,7 % à 152,1 M€. Le PBJ des machines à sous affiche une hausse très satisfaisante de +10,0 % (à 121,5 M€) et celui des formes électroniques des jeux traditionnels, une progression de +26,8 % (à 18,2 M€).

À l’étranger, le PBJ s’inscrit en hausse de +18,1 % par rapport au 2ème trimestre 2022, à 17,0 M€. Les jeux online suisses continuent leur montée en puissance (+24,3 % sur un an).

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +11,9 % à 79,3 M€, contre 70,8 M€ en N-1. L’activité hors-jeux génère un chiffre d’affaires de 20,9 M€ (+12,1 %).

Au global, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 s’établit à 99,2 M€, contre 89,1 M€ en 2022 (+11,4%).

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 en hausse de +15,2% à 215,6 M€

À fin avril, le chiffre d’affaires cumulé 6 mois s’établit à 215,6 M€ contre 187,2 M€ en 2022 (+15,2%) et le Produit Net des Jeux ressort à 176,0 M€ (+14,8%) confirmant le dynamisme retrouvé de l’activité depuis la fin de la crise Covid.

Prochains rendez-vous :

Résultats du 1er semestre : mardi 27 juin 2023, après la clôture de la Bourse

Information financière du 3ème trimestre : mardi 12 septembre 2023, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA – Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffres d’affaires consolidés

En M€ 2023 2022 Variation Premier trimestre 116,4 98,1 +18,6% Deuxième trimestre 99,2 89,1 +11,4% Chiffre d'affaires total consolidé 215,6 187,2 +15,2%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2023 2022 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 169,1 148,2 +14,1% Prélèvements -89,8 -77,4 +16,1% Produit Net des Jeux (PNJ) 79,3 70,8 +11,9% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 20,9 18,7 +12,1% Programme de fidélisation -1,0 -0,5 x2,2 Chiffre d'affaires total consolidé 99,2 89,1 +11,4%

2.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2023 2022 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 341,0 290,0 +17,6% Prélèvements -165,0 -136,6 +20,7% Produit Net des Jeux (PNJ) 176,0 153,4 +14,8% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 41,4 35,2 +17,5% Programme de fidélisation -1,8 -1,4 +31,5% Chiffre d'affaires total consolidé 215,6 187,2 +15,2%

3- Ventilation du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité

3.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2023 2022 Variation Casinos 91,0 81,6 +11,5% Hôtels 5,7 5,1 +10,9% Autres 2,6 2,4 +8,7% Chiffre d'affaires total consolidé 99,2 89,1 +11,4%

3.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2023 2022 Variation Casinos 199,9 173,5 +15,2% Hôtels 10,9 9,0 +20,9% Autres 4,9 4,7 +3,1% Chiffre d'affaires total consolidé 215,6 187,2 +15,2%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Pièce jointe