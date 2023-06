Rackspace Technology bringt „Foundry for Generative AI by Rackspace“ auf den Markt

SAN ANTONIO, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) – ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute die Markteinführung von Foundry for Generative AI by Rackspace (FAIR™) bekannt, einem wegweisenden globalen Verfahren zur Beschleunigung der sicheren, verantwortungsvollen und nachhaltigen Einführung von generativen KI-Lösungen in allen Branchen.



Mit FAIR soll ein Multiplikatoreffekt erzielt werden, um die pragmatische und sichere anwendungsbezogene Einführung generativer KI in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen. Es baut auf den einzigartigen IP- und Multicloud-Fähigkeiten von Rackspace Technology sowie der globalen Präsenz des Unternehmens auf und ermöglicht Folgendes:

modernste KI/ML, Analysen, Datendienste und Vermögenswerte, die durch die strategische Übernahme von Just Analytics erworben wurden.

branchenführende Partnerschaften mit führenden Hyperscalern, einschließlich des erweiterten Portfolios von Open-Source-KI-Lösungen wie Hugging Face und stability.ai, zur Förderung schneller Open Innovation.

die Entwicklung von KI-Private-Cloud-Funktionen, einschließlich GPU-basiertem High-Performance-Computing, Speicherlösungen mit geringer Latenz wie Rackspace Data Freedom sowie sichere Netzwerke in über 30 Datenzentren, um die erforderliche Datenkinetik für die Erstellung von modernen KI-Modellen in einer privaten, sicheren und bedarfsgerechten Umgebung zu ermöglichen.



Angebote für generative KI, die Kunden helfen, noch erfolgreicher zu sein

FAIR Generative AI Ideation Workshop : Ein interaktiver und kollaborativer Workshop zur Ideenfindung, der Unternehmen dabei unterstützt, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Readiness-Prüfung liefert wichtige Erkenntnisse für eine erfolgreiche KI-Einführung.

Ein interaktiver und kollaborativer Workshop zur Ideenfindung, der Unternehmen dabei unterstützt, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Readiness-Prüfung liefert wichtige Erkenntnisse für eine erfolgreiche KI-Einführung. FAIR Generative AI Incubate: Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung eines Unternehmens mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Machbarkeit von KI, um eine problemlose Integration in die Unternehmensabläufe zu gewährleisten.

Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung eines Unternehmens mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Machbarkeit von KI, um eine problemlose Integration in die Unternehmensabläufe zu gewährleisten. FAIR Generative AI Industrialize: Systematische Bemühung, die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Kennzahlen zu definieren sowie das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur zu optimieren und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.



Im Rahmen der FAIR-Plattform wurden über 100 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert. Derzeit werden weltweit mehrere erstmalige Implementierungen entwickelt. Wir haben generative KI genutzt, um Intelligent Co-pilot for the Enterprise (ICE™) zu implementieren. ICE wurde im Rahmen von FAIR entwickelt und ist ein Co-Pilot, der die Produktivität und Effektivität von Go-to-Market-Teams steigert. Es nutzt die Leistungsfähigkeit der KI, um Routineaufgaben zu automatisieren, warme Leads zu identifizieren, relevante Daten und Inhalte zu veröffentlichen und kontextbezogene Echtzeitanalysen für hyperpersonalisierte Kundeninteraktionen bereitzustellen.

„Mit der Erweiterung unserer KI/ML-Fähigkeiten haben wir uns der Aufgabe verschrieben, die Grenzen dessen, was mit generativer KI möglich ist, zu erweitern“, so Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology. „Foundry for Generative AI by Rackspace“ (FAIR) zeigt unsere technologieorientierte Leidenschaft für Innovation, unser Engagement für Open Source und unser Bestreben, im Bereich datengesteuerter Lösungen, von denen unsere Kunden und Partner profitieren, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Unser Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die das Potenzial der generativen KI in verschiedenen Branchen voll ausschöpfen.“

Klicken Sie hier, wenn Sie sich für den FAIR Generative AI Ideation Workshop registrieren möchten.

Klicken Sie hier, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Power der generativen KI grenzenlose Kreativität freisetzen kann.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologie. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen entwerfen, aufbauen und betreiben, unabhängig von Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihres Transformationsprozesses zusammen.

Kontakt für Medienanfragen: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com