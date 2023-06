English French

Eviden lance la solution « AIsaac Cyber Mesh », enrichie par AWS, pour une cyber-résilience accrue

« re:Inforce », Anaheim, Californie, Etats-Unis et Paris, France – Le 13 juin 2023 – Eviden, la ligne d'activités d'Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui le lancement d'AIsaac Cyber Mesh. Cette solution de cybersécurité de nouvelle génération dédiée à la détection et la réponse est renforcée par le Security Data Lake et l'intelligence artificielle (IA) générative d'Amazon Web Services (AWS). AIsaac Cyber Mesh offre une solution avancée de détection, de réponse et de récupération de bout en bout qui se base sur une architecture « cybersecurity mesh 1 » utilisant l'IA générative et l'analyse prédictive.

Combinée avec le Security Data Lake d'AWS, qui centralise les données provenant de plusieurs sources, y compris des sources de données sur site et personnalisées, la solution AIsaac Cyber Mesh permet aux entreprises de mieux comprendre la portée et l'impact des incidents de sécurité. L’utilisation du Cyber Mesh d'Eviden alimenté par l'IA, combiné aux services AWS, aide les entreprises à détecter les alertes avec une plus grande rapidité et une meilleure précision, pour des temps de réponse réduits et une cyber-résilience renforcée dans l'ensemble de leurs domaines numériques.

AIsaac Cyber Mesh s'appuie sur les capacités d’Eviden en matière de services managés de détection et de réponse (managed detection and response, MDR) et comprend des services AWS qui favorisent la création et l'utilisation de l'IA générative, tels qu'Amazon Bedrock.

Cette solution fait partie de la nouvelle initiative stratégique de sécurité des partenaires d'AWS visant à développer conjointement des solutions de sécurité de bout en bout et des services managés avec ses partenaires Global Systems Integrators (GSI) membres du réseau de partenaires AWS, en tirant parti de leurs connaissances en matière de sécurité.

Principaux atouts de la solution AIsaac Cyber Mesh :

Anticiper et neutraliser les menaces : la solution prédit et identifie les menaces potentielles avant qu'elles ne se produisent à l'aide de renseignements sur les hyper-menaces personnalisés pour chaque environnement d'entreprise grâce à des modèles AIML (Artificial Intelligence Markup Language) spécifiques à chaque secteur.

: la solution prédit et identifie les menaces potentielles avant qu'elles ne se produisent à l'aide de renseignements sur les hyper-menaces personnalisés pour chaque environnement d'entreprise grâce à des modèles AIML (Artificial Intelligence Markup Language) spécifiques à chaque secteur. Améliorer la cyber-résilience : les entreprises peuvent diminuer les temps d'arrêt, même dans les scénarios d'attaque les plus agressifs, en récupérant rapidement les systèmes et les données critiques.

: les entreprises peuvent diminuer les temps d'arrêt, même dans les scénarios d'attaque les plus agressifs, en récupérant rapidement les systèmes et les données critiques. Gérer efficacement l'exposition : les entreprises identifient et corrigent les expositions dans l'ensemble du parc numérique des clients avant que les attaquants ne puissent les exploiter. La solution leur permet également de s'assurer de leur conformité réglementaire en identifiant et en atténuant les vulnérabilités.

: les entreprises identifient et corrigent les expositions dans l'ensemble du parc numérique des clients avant que les attaquants ne puissent les exploiter. La solution leur permet également de s'assurer de leur conformité réglementaire en identifiant et en atténuant les vulnérabilités. Automatiser la réponse cognitive : les entreprises sont ainsi en mesure de prévenir les brèches malgré les attaques les plus complexes en contenant les menaces et en automatisant les réponses à l'aide d'algorithmes sophistiqués qui complètent les intervenants humains ; et peuvent agir rapidement grâce à l'IA générative.

: les entreprises sont ainsi en mesure de prévenir les brèches malgré les attaques les plus complexes en contenant les menaces et en automatisant les réponses à l'aide d'algorithmes sophistiqués qui complètent les intervenants humains ; et peuvent agir rapidement grâce à l'IA générative. Bénéficier de l’architecture « mesh » : l'architecture mesh permet de tirer parti des fonctionnalités de sécurité et des données issues des investissements dans les produits de sécurité existants afin d'amplifier les résultats et les avantages.

: l'architecture mesh permet de tirer parti des fonctionnalités de sécurité et des données issues des investissements dans les produits de sécurité existants afin d'amplifier les résultats et les avantages. Visualiser les risques commerciaux : les entreprises peuvent bénéficier d'une vision approfondie de leur posture de sécurité dans le contexte commercial, et identifier puis hiérarchiser les risques potentiels.

: les entreprises peuvent bénéficier d'une vision approfondie de leur posture de sécurité dans le contexte commercial, et identifier puis hiérarchiser les risques potentiels. Accès à l'innovation de pointe : Cyber Mesh permet aux clients d'accéder aux flux d'innovation d'Eviden, tout en tirant parti des start-ups pionnières de son accélérateur, Scaler, afin de bénéficier des solutions de cybersécurité les plus avancées.





Jean-Philippe Poirault, Directeur des activités Big Data et Sécurité, Eviden, Groupe Atos, a déclaré :« Alors que les environnements numériques des entreprises deviennent de plus en plus complexes, le risque de cybermenaces, ainsi que leur anticipation et leur gestion efficaces, posent de plus en plus de difficultés. Nous sommes ravis de réunir l'expertise et les capacités d'AWS et d'Eviden avec AIsaac Cyber Mesh, une solution de cyber-résilience de bout en bout spécialement conçue pour offrir aux entreprises un moyen cohérent de gérer, de détecter et de se rétablir des menaces de sécurité et des cyberattaques. »

Antonio Alonso Lopez, Directeur des ventes Partenaires, EMEA, AWS, a déclaré : « Compte tenu de l'évolution rapide des technologies, les entreprises doivent disposer d'une stratégie de cybersécurité de bout en bout qui leur permettra d'innover en toute confiance. Renforcée par le Security Data Lake d'AWS et les services d’IA de nouvelle génération d'Eviden, AIsaac gérera la détection, l'investigation et les réponses aux cybermenaces afin que les entreprises puissent se concentrer sur la réalisation de leurs objectifs commerciaux. »

Fort de 6 500 experts en sécurité, de 16 Centres d’Opérations de Sécurité (SOC) mondiaux fonctionnant en continu, ainsi que d’une plateforme d’IA primée, Eviden est un leader des services de sécurité managés (managed security services, MSS) en Europe2.

AWS et Eviden collaborent avec succès depuis de nombreuses années. Depuis 2013, Atos s'emploie avec AWS à réunir les technologies leaders du marché dans des solutions cloud. Atos a été nommé partenaire GSI de l’année pour la région EMEA en 2022. Par l'intermédiaire du groupe Atos, Eviden compte plus de 3 400 certifications AWS actives, 16 compétences AWS (y compris la compétence de fournisseur de services de sécurité managés de niveau 1) et plus de 50 lancements clients AWS. Eviden a été le partenaire de lancement de plusieurs programmes de sécurité d'AWS, notamment Amazon Security Lake et la solution External Key Store (XKS) d'AWS KMS.

La solution AIsaac Cyber Mesh sera disponible dès la fin du second semestre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://page.eviden.com/aisaac-cyber-mesh

À propos d’Eviden3

Eviden regroupe les activités Digital, Cloud, Big Data et Sécurité d’Atos et sera un leader international d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données. Acteur clé du numérique de prochaine génération et leader mondial du cloud, du calcul avancé et de la sécurité, Eviden fera bénéficier de son expertise l’ensemble des secteurs d’activités, dans plus de 53 pays. L'orchestration de technologies de pointe sur l'ensemble du continuum numérique, combinée à l’expertise de ses 57 000 talents, permettra à Eviden d'étendre le potentiel des solutions à la disposition des entreprises et des autorités publiques, contribuant ainsi à façonner leur avenir numérique. Au sein du groupe Atos, le chiffre d'affaires annuel des activités d’Eviden est d'environ 5 milliards d'euros.

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 « Cybersecurity mesh », ou « Cybersecurity mesh architecture, CSMA), est un écosystème collaboratif d'outils et de contrôles visant à sécuriser une entreprise moderne et distribuée. La definition de Gartner ici.

2 Référence : “IDC MarketScape for European Managed Security Services, 2022”

3 Les activités Eviden regroupent les marques suivantes : Alia Consulting, AppCentrica, ATHEA, Atos Syntel, Bull, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, digital.security, Eagle Creek, EcoAct, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Forensik, IDEAL GRP, IDnomic, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Miner & Kasch, Motiv, Nimbix, Processia, Profit4SF, science+computing, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion, zData.

