RCI BANQUE : FREDERIC SCHNEIDER EST NOMMÉ DIRECTEUR GENERAL PAR INTÉRIM DE RCI BANQUE SA 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FREDERIC SCHNEIDER EST NOMMÉ DIRECTEUR GENERAL PAR INTÉRIM DE RCI BANQUE SA

Paris, le 13 juin 2023 - Le Conseil d’Administration de RCI Banque SA, s’est réuni ce jour et a décidé de nommer Monsieur Frédéric Schneider en qualité de Directeur général par intérim de RCI Banque SA, qui opère sous le nom commercial de Mobilize Financial Services. Cette nomination prend effet ce jour.

Elle fait suite au départ de Monsieur João Leandro, qui était Directeur général de RCI Banque SA depuis 2019.

La nomination de Monsieur Frédéric Schneider comme Directeur Général par intérim de RCI Banque SA est soumise à l’approbation de la Banque Centrale Européenne.

Né en 1976, Frédéric Schneider est diplômé de l’IAE de Lyon. Il débute sa carrière en 2000 en tant que contrôleur de gestion au sein de RCI Banque au Royaume-Uni.

En 2003, il devient contrôleur financier au sein de RCI Banque S.A. À partir de 2005, Frédéric Schneider occupe successivement des postes de directeur administratif et financier au Royaume-Uni, d’abord pour Nissan Finance Limited puis pour RCI Financial Services. En 2009, il est nommé directeur régional à Rennes au sein de DIAC. En 2011, Frédéric Schneider devient directeur administratif et financier de RN Bank en Russie.

En 2014, il est nommé directeur général de RCI Banque Sucursal Argentina, puis de Banco RCI Brasil en 2016, filiale pour laquelle il pilote le lancement de l’activité collecte des dépôts en mars 2019.

À partir du 1er juillet 2019, Frédéric Schneider devient membre du comité exécutif du groupe RCI Banque S.A, qui opère sous la marque commerciale Mobilize Financial Services depuis le 10 mai 2022.Il est également Directeur général délégué depuis le 9 décembre 2022.

À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 35 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé près de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2022 et vendu 3,8 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,7 milliards d’euros de financement à fin décembre 2022 et le résultat avant impôts est de 1 050 millions d’euros à fin décembre 2022.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2022, le montant net des dépôts collectés représente 24,4 milliards d’euros soit 49 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

