Movellus 宣布推出業內首個面向 SoC 的集成下垂響應系統

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Aeonic Generate™ AWM2 提升了 IC 的晶片健康和生命週期分析能力



加利福尼亞州森尼韋爾, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 今日宣布了業內首個集成下垂響應系統。這種創新的解決方案旨在同時應對電壓下垂的挑戰和實現細粒度動態電壓和頻率調整 (DVFS) 功能，二者結合起來可以顯著降低複雜集成電路的功耗，同時提高運行可靠性。除了檢測和應對電壓下垂，該解決方案還集成了廣泛的監控和可觀察功能，將為現代晶片健康和生命週期管理系統提供寶貴洞見。



AWM2 系統適應時間為業內最快，性能類似於全訂製解決方案，但作為現成的可合成 IP 提供。這可以節省 10% 以上的功耗，非常適合複雜、功耗敏感的系統級晶片 (SoC)。

「我們的數字 IP 平台的真實力量在我們新的下垂響應系統中得以展示，」Movellus 行政總裁 Mo Faisal 表示。「我們在自適應時鐘解決方案中添加了自主、可編程的行為，為晶片健康和分析插入了可觀察性功能，並開發了可作為現成 IP 交付的內聚下垂響應解決方案。」

集成下垂響應系統將下垂檢測和補償結合成一個完整的集成系統，在獲得最大利益的同時減少工作量。該系統的可觀察性還為設計工程師提供了對 SoC 性能的更大可見性，使他們能夠作出明智的決策並應用最佳的晶片生命週期管理策略。

「在當今競爭激烈的集成電路 (IC) 市場中，提高能效和性能是一個關鍵因素，」Mythic 聯合創始人兼行政總裁 Dave Fick 表示。「Movellus 的下垂響應系統從我們通常認為理所當然的電壓和頻率保護帶中進行了改進。找到這些隱藏的節約並使其易於部署，這就是 Movellus 成為合作夥伴的原因。」

「在一個 SoC 上有許多高性能處理器的時代，關於活動因素的舊經驗法則不再適用。即使你有熱設計功耗 (TDP) 餘量，調節器和片上功率傳輸也可能無法跟上 1,000 多個處理器從空閒到全速計算的速度，」Esperanto Technologies 的超大型積體電路 (VLSI) 工程副總裁 Darren Jones 表示。「硬件設計人員需要工具和解決方案來解決瞬態電壓下垂問題。傳統的解決方案是過度設計，在更高的電壓下操作，甚至降低性能以防止災難性的電路故障。具備更好的工具和解決方案來識別和抑制瞬態電壓下垂，我們就能以更高性能和更低功耗操作。」

集成下垂響應系統 IP 的主要特徵包括：

通過細粒度時鐘速度選擇，適應（檢測+響應）下垂的極快時間

DVFS 控制的極快響應時間

業內首個用於晶片健康和分析管理的可觀察下垂響應系統

多閾值下垂檢測

支持遠程和本地下垂檢測

高級外圍總線 (APB) 和聯合測試工作組 (JTAG) 接口，用於啟動、生產測試和現場操作期間的晶片健康和分析管理

供應情況

Aeonic Generate™ AWM2 現已開始為精選客戶提供樣片。有關 AWM2 系統的更多資訊，請造訪產品頁面，或於 2023 年 7 月 9 日至 13 日訪問我們位於加利福尼亞州三藩市設計自動化會議的第 2417 號展位。

公司概況

Movellus 提供集成到一系列應用中的關鍵技術，從邊緣 AI 設備到以性能為中心的雲數據中心計算和網絡產品。團隊總部位於森尼韋爾，在密芝根和多倫多均設有研發中心。請造訪我們的網站：www.movellus.com

Movellus、Movellus 標誌、Aeonic、Aeonic Generate、Elevating Silicon 和 Intelligent Clock Networks 是 Movellus 的商標。「Movellus」一詞指 Movellus Circuits, Inc 和／或其子公司。其他商標均為其各自所有者的財產。

媒體聯絡人

Aakash Jani

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