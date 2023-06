VOSKER lance une nouvelle application mobile pour les solutions de sécurité à distance 

English French

MONTRÉAL, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOSKER, fournisseur de solutions de sécurité à distance, annonce le lancement d'une nouvelle version de son application mobile, créée pour améliorer l'expérience de l'utilisateur grâce à une conception plus fluide, rationalisée, intuitive et conviviale. L'application mobile permet une activation simplifiée, une navigation intuitive, des notifications immédiates et la visualisation de vos détections de sécurité. Elle permet aux utilisateurs d'accéder immédiatement à leurs photos, vidéos et diffusion en direct stockés sur le VOSKER Cloud.



La nouvelle application mobile VOSKER est une solution de sécurité tout-en-un qui permet aux utilisateurs de surveiller leurs biens de n'importe où, même sans accès au Wi-Fi ou à l'électricité.

L'accès à plusieurs caméras et la nouvelle page d'accueil permettent aux utilisateurs de voir les dernières activités de toutes leurs caméras en un seul coup d'œil afin d'identifier rapidement toute menace pour la sécurité ou toute activité inhabituelle. Les utilisateurs verront leurs alertes photo et pourront demander des vidéos HD, ainsi que sélectionner la diffusion en direct pour une visualisation immédiate. Cette version offre des caractéristiques supplémentaires, telles qu'une galerie intégrée qui permet aux utilisateurs de surveiller plus facilement leurs biens.

« Nous comprenons l'importance de fournir à nos clients un accès immédiat et intelligent à leurs caméras à distance par le biais de l'application mobile, facilitant ainsi leur sécurité partout et à tout moment », affirme Thomas Fehr, Directeur principal des produits et de la technologie chez VOSKER. « Les clients peuvent gérer toutes leurs caméras à partir de plusieurs angles et les afficher simultanément dans une galerie intégrée. Ils recevront des notifications instantanées sur leur téléphone portable dans la page d’accueil, qui peut être définie par l'utilisateur de manière à regrouper les caméras qui l'intéressent », ajoute-t-il.

La nouvelle application mobile VOSKER comprend la reconnaissance d'image IA VOSKER SENSE, une technologie qui aide nos utilisateurs à recevoir les alertes dont ils ont besoin en identifiant l'activité humaine, automobile et animale dans la zone surveillée.

VOSKER encourage tous ses clients à télécharger la nouvelle application et à profiter de ses nouvelles fonctions et améliorations.

À propos de VOSKER :

VOSKER est une société basée à Montréal qui met au point et fabrique des systèmes de surveillance cellulaire pour des applications de surveillance à distance. Fondée en 2018, VOSKER s'engage à fournir des solutions innovantes, fiables et durables qui permettent à ses clients de protéger leurs biens et de surveiller leurs environnements à partir de n’importe quel endroit dans le monde. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.vosker.com.

Contacts avec les médias :

Roxane Klavir

Conseillère principale en communication externe et en relations publiques

Courriel : PR@vosker.com

Téléphone : 647 632-4131

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/107f0665-be68-4c79-862e-317b587a9469/fr