Nationales Genomzentrum Dänemark entscheidet sich für QIAGEN-Lösung zur Genomsequenzierung in der Onkologie

Als eines der ersten Länder führt Dänemark die Gesamtgenomsequenzierung als Therapiestandard bei onkologischen Erkrankungen ein und nutzt QCI Interpret für nationale Initiative // QCI Interpret soll zur evidenzbasierten Interpretation und Dokumentation von Varianten an Teststandorten in ganz Dänemark verwendet werden // Berechtigtes Laborpersonal in ganz Dänemark kann unter Wahrung aller Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit Sequenzierungsdaten konsistent und effizient auswerten



Venlo, Niederlande, und Redwood City, Kalifornien, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass QIAGEN Clinical Insight (QCI) Interpret, seine Software für die Interpretation und Dokumentation von Varianten, für die landesweite Initiative in Dänemark eingesetzt wird, die Krebspatientinnen und -patienten Zugang zu sequenzbasierten Lösungen ermöglicht.

QCI Interpret wurde vom Nationalen Genomzentrum Dänemark zur Auswertung onkologischer Ergebnisse ausgewählt, die aus Daten der Gesamtgenomsequenzierung (Whole Genome Sequencing, WGS) gewonnen werden. Die Initiative ist Teil einer umfassenderen Strategie im Bereich personalisierter Medizin, welche die Sequenzierung des gesamten humanen Genoms in Dänemark für betreffende Patientengruppen als Therapiestandard etablieren soll.

Damit ist Dänemark eines der ersten Länder, das die Gesamtgenomsequenzierung in diesem Umfang als Therapiestandard bei onkologischen Erkrankungen implementiert und QCI Interpret zur Unterstützung einer nationalen Initiative dieser Art einsetzt. So sollen ausreichend genetische Daten gesammelt werden, um in der personalisierten Medizin das Potential der Genomik voll auszuschöpfen und Patientinnen und Patienten bessere Krebsdiagnosen und Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Nationalen Genomzentrum Dänemark. Das Programm ist richtungsweisend und ermöglicht Krebsbetroffenen landesweit Zugang zu Sequenzierungslösungen“, so Jonathan Sheldon, Executive Vice President und Leiter von QIAGEN Digital Insights. „Dänemark verfolgt einen visionären Ansatz: Das Land wird genomische Daten sammeln und mit klinischen Informationen zu Krebspatientinnen und -patienten verknüpfen. So ergeben sich verbesserte Wissens- und Referenzdatensätze für die Landesbevölkerung. Das schafft die Grundlage für eine effektive Präzisionsmedizin in den nächsten Jahren. Diese Partnerschaft zeigt außerdem, dass QIAGEN nationale Programme im Bereich der Präzisionsmedizin sowohl infrastrukturell als auch mit Technologie unterstützen kann. Wir sind entschlossen, den Übergang von molekularen Erkenntnissen vom Labor in die Klinik gemeinsam zu beschleunigen.“

Da es in Dänemark strenge Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben gibt, müssen alle Daten im Land verarbeitet und gespeichert werden. Der Zugriff darf zudem nur innerhalb der Infrastruktur des Nationalen Genomzentrum Dänemark erfolgen. Mit QCI Interpret kann entsprechend berechtigtes Laborpersonal in ganz Dänemark unter Wahrung aller Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit Daten der Gesamtgenomsequenzierung konsistent und effizient auswerten.

„QCI Interpret macht die evidenzbasierte Interpretation und Dokumentation von Varianten möglich und erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz sowie Datensicherheit. Zudem kann die Software an Teststandorten im ganzen Land mit unterschiedlichen Next-Generation-Sequencing-Instrumenten flexibel eingesetzt werden. Die Software ist Plattform-unabhängig und lässt sich in jede Prozesskette integrieren. Zwischen Variantenaufruf und Abschlussbericht liegen nur wenige Minuten“, so Dan Richards, Vice President of Clinical Product Management bei QIAGEN Digital Insights.

Analyse und Interpretation von Testergebnissen sind die Haupthindernisse, um Gesamtgenomsequenzierung in großem Maßstab einzuführen. Mit QCI Interpret will das Nationale Genomzentrum Dänemark den Interpretations- und Dokumentationsprozess nun optimieren und beschleunigen. In Verbindung mit der QIAGEN Knowledge Base – einer umfangreichen Wissensdatenbank, die manuell kuratiert und wöchentlich aktualisiert wird – berechnet QCI Interpret auf Grundlage der medizinischen Leitlinien dynamisch die Pathogenität und Handlungsrelevanz in Bezug auf die unterschiedlichen Varianten von mehr als 31.000 Krebsarten. Zudem können Nutzerinnen und Nutzer auf über 460.000 von Onkologen geprüfte, vorformulierte Übersichten zur Auswirkung von Varianten zugreifen. Diese können verwendet werden, um individuelle, patientenspezifische Berichte mit den jeweils neuesten Erkenntnissen und prognostischen Informationen zu erstellen sowie auf Biomarker abzielende Behandlungen und klinischen Studien zu entwickeln.

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

