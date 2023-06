La CAJO remporte le prix NAGRA de l’excellence en matière de réglementation des jeux

English French

TORONTO, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (AGCO) a reçu le prix d’excellence en matière de réglementation des jeux de la North American Gaming Regulators Association (NAGRA), pour son travail d’élaboration et de mise en œuvre du cadre réglementaire du nouveau marché ouvert et concurrentiel des jeux sur Internet de l’Ontario, qui a été lancé en avril 2022.

Cette distinction a été annoncée le 13 juin lors de la conférence annuelle de la NAGRA à Boise, dans l’Idaho. Avec ce prix, la NAGRA reconnaît la CAJO pour ses contributions extraordinaires et ses performances exceptionnelles dans le domaine de la réglementation des jeux. En tant qu’autorité de régulation des jeux de l’Ontario, la CAJO a travaillé en étroite collaboration avec une grande équipe dirigée par les ministères du Procureur général et des Finances de l’Ontario afin de développer un modèle de jeux sur Internet solide et responsable qui offre un choix aux consommateurs, protège les joueurs et soutient la croissance du marché légal.

« Selon la plupart des critères, la première année du marché ouvert et réglementé des jeux en ligne de l’Ontario a été un succès remarquable », a déclaré Tom Mungham, registrateur et PDG de la CAJO. « En un an seulement, nous sommes passés d’une estimation de 70 % des jeux sur Internet sur des sites non réglementés à plus de 85 % des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête récente qui ont déclaré avoir joué sur des sites réglementés. Avec plus de 45 exploitants inscrits proposant plus de 75 sites et plus de 5000 jeux certifiés, les consommateurs ontariens disposent d’une abondance d’options plus sûres dans le secteur réglementé. Ce succès n’aurait pas été possible sans la direction forte du gouvernement, du procureur général et du ministre des Finances, l’étroite collaboration avec Jeux en ligne Ontario et l’engagement des exploitants de jeux, des fournisseurs et des parties prenantes de l’ensemble du secteur des jeux. »

« Félicitations à la CAJO pour ce prix prestigieux qui récompense son travail remarquable en matière de réglementation du nouveau marché des jeux en ligne », a déclaré le procureur général Doug Downey. « Le ministère du Procureur général est fier de collaborer avec la CAJO pour créer un nouveau marché sûr, légal et concurrentiel, qui continuera à stimuler l'innovation dans le secteur, à créer de bons emplois et à offrir protection et choix aux joueurs. »

« Au nom du comité de vote du prix de l’excellence en matière de réglementation des jeux et du conseil d’administration de la NAGRA, je félicite la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) pour le prix d’excellence en matière de réglementation des jeux de cette année, décerné à l’équipe », a déclaré Jennifer LaMont, présidente de la NAGRA et membre du comité de vote. « Les informations détaillées fournies dans la candidature sur le travail de la CAJO pour développer et mettre en œuvre un cadre réglementaire pour le nouveau marché de jeux sur Internet en Ontario étaient clairement un effort de collaboration qui a exigé des compétences, un engagement et un travail d’équipe de la part de l’équipe du personnel de la CAJO. »

Il s’agit de la deuxième reconnaissance internationale que la CAJO reçoit pour son cadre réglementaire en matière de jeux. En octobre 2022, la CAJO a reçu le prix d’excellence en matière de réglementation de l’International Association of Gaming Regulators.

Pour plus d’informations :

Communications CAJO

media@agco.ca

416 326-3202

À propos de la CAJO

La CAJO est chargée de réglementer les secteurs de l’alcool, des jeux, des courses de chevaux et de la vente au détail privée de cannabis en Ontario, conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité, et dans l’intérêt du public.

La CAJO est un organisme de réglementation doté d’un conseil d’administration qui relève du ministère du Procureur général. L’organisme a été créé le 23 février 1998. Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.