Les ressources Yorbeau Inc. annonce les résultats du vote pour l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 12 mai 2023 ont été élus administrateurs de Yorbeau. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs qui a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 13 juin 2023 à Montréal, sont présentés ci-dessous.



Nom du candidat Votes pour % pour Abstentions

de vote %

d’abstentions Georges Bodnar Jr. 157 659 769 99,84% 258 654 0,16% John Jacobsen 157 908 269 99,99% 10 154 0,01% Henri Gélinas 157 667 273 99,84% 251 150 0,16% Terry Kocisko 157 489 263 99,73% 429 160 0,27% Marcel Lecourt 157 910 823 100,00% 7 600 0,00% Jérôme Gendron 157 914 823 100,00% 3 600 0,00% Dany Laflamme 157 914 823 100,00% 3 600 0,00%

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Ressources Yorbeau est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) impliquée dans l’exploration aurifère et de métaux de base au Québec, Canada. Ses propriétés sont situées dans le nord-ouest de la province comportant de nombreux gisements importants sur la célèbre ceinture de roches vertes de l’Abitibi, y compris d’importantes mines d’or le long de la faille de Larder Lake-Cadillac et de plusieurs centres volcaniques abritant d’importants gisements de cuivre-zinc-or.

Yorbeau se concentre sur ses projets d’or à Rouyn et de zinc et cuivre à Scott Lake. Ces projets démontrent des perspectives plus immédiates et plus substantielles pour la découverte et le développement d’éventuelles mines. Le projet Scott est très bien situé dans le camp minier de Chibougamau. La Propriété Rouyn représente la consolidation de plusieurs propriétés contiguës stratégiquement situées sur la célèbre et très productive faille de Larder Lake-Cadillac dans le camp minier de Rouyn-Noranda. Les autres propriétés minières de la Société comprennent une participation dans l’ancien camp minier de Joutel et la propriété Beschefer adjacente au gisement B-26 de SOQUEM dans la région de la mine Selbaie.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

