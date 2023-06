Déclenchement d’une journée de grève du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau malgré un processus de conciliation prévu

MONTRÉAL, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergir a pris connaissance du communiqué de presse publié par le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB) annonçant le déclenchement d’une journée de grève qui se tiendra le mercredi 14 juin.



Cette journée de grève arrive avant même la tenue des séances de conciliation demandées par Énergir. Malgré cette grève, Énergir tient à maintenir le processus qui se tiendra les 15 et 16 juin prochain afin de garder le dialogue ouvert avec le syndicat et de conclure une entente qui soit juste et équitable, et ce, dès que possible.

Énergir estime qu’elle offre des conditions de travail qui se comparent avantageusement au marché et c’est notamment le cas pour ses employés de bureau syndiqués :

Une semaine de 4 jours;

Une politique de télétravail permettant jusqu’à 9 jours sur 10 en télétravail;

Un régime d’assurance collective pour nos employés actifs et retraités et un régime de retraite à prestations déterminées parmi les meilleurs offert sur le marché; et

Une offre de rémunération très compétitive par rapport au marché.

Énergir demeure convaincue qu’elle est un employeur de choix avec une culture d’entreprise saine qui a à cœur le bien-être de tous ses employés et qu’elle propose une offre juste et équitable aux membres du SEPB.

Mesures applicables à partir du 26 juin

Considérant le contexte des relations de travail actuel et ses besoins opérationnels, Énergir se doit de prendre des mesures pour assurer l’accès aux équipements nécessaires à la continuité des opérations lui permettant de veiller au bon déroulement des activités de prévention et d’entretien de son réseau gazier. Ainsi, le télétravail ne sera plus applicable aux employés de bureau syndiqués à partir du 26 juin. Évidemment, Énergir souhaite que les séances de conciliation permettent d’en venir à une résolution de conflit.

Bien qu’Énergir soit assujettie au maintien des services essentiels et qu’elle mette tout en œuvre pour minimiser l’impact sur ses clients, fournisseurs et partenaires, des délais seront à prévoir durant la journée du 14 juin.

Énergir en bref (Énergir, s.e.c.)

Comptant plus de 9 milliards $ d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

