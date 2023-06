Premiers mineurs de crypto-monnaie avec fonction plug-and-play intégrée

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Malay Thai Portuguese Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

NEW YORK, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le marché des crypto-monnaies a récemment assisté à l'émergence des premiers mineurs de crypto-monnaies plug-and-play au monde qui peuvent être utilisés sans aucune connaissance ou expérience préalable en matière de minage de crypto-monnaies. Les mineurs BM1, BM2 et BM Pro de Bitmanu permettent aux utilisateurs de commencer à miner en toute simplicité en se connectant à Internet via le Wi-Fi ou par le câble et en saisissant les données du pool ou en choisissant le pool de minage gratuit de Bitmanu.



Immédiatement après son lancement, le marché a aussitôt remarqué les mineurs de Bitmanu en raison de leurs capacités de hachage élevées. Certains experts renommés de l'industrie pensent que les capacités de hachage de ces plateformes ne peuvent être égalées par aucun autre produit existant. Conséquence directe de leurs taux de hachage élevé, les mineurs de Bitmanu sont extrêmement efficaces lorsqu’il s’agit de gagner des primes en traitant des transactions.

Leaders du marché en termes de capacités de hachage

BM1 : 760 TH/s pour le Bitcoin, 80 GH/s pour le Litecoin, 15 TH/s pour le Dash, 6 MH/s pour le Monero

BM2 : 1220 TH/s pour le Bitcoin, 128 GH/s pour le Litecoin, 25 TH/s pour le Dash, 10 MH/s pour le Monero

BM Pro : 3900 TH/s pour le Bitcoin, 400 GH/s pour le Litecoin, 75 TH/s pour le Dash, 32 MH/s pour le Monero



Autre fonctionnalité utile des mineurs de Bitmanu : leur consommation d'énergie modérée. Les consommations électriques de BM1, BM2 et BM Pro sont respectivement de 50 W, 850 W et 2200 W, ce qui est surprenant compte tenu de leur énorme puissance de calcul. Une combinaison de ces deux facteurs a fait des mineurs de Bitmanu les plateformes de minage de crypto-monnaies les plus rentables de toute l'histoire de l'industrie.

Des bénéfices mensuels sans précédent

BM1 : Bitcoin 1 300 $, Litecoin 1 800 $, Dash 4 800 $, Monero 3 600 $

BM2 : Bitcoin 2 100 $, Litecoin 2 900 $, Dash 8 500 $, Monero 6 000 $

BM Pro : Bitcoin 6 600 $, Litecoin 9 000 $, Dash 26 000 $, Monero 20 000 $



« En plus de créer les plateformes les plus rentables de tous les temps, nous voulions également uniformiser les règles du jeu en proposant des produits simples à utiliser, à la portée de tous et avec lesquels tout le monde peut générer des revenus décents », a déclaré David Letoski, directeur marketing de Bitmanu .

Pour en apprendre plus sur Bitmanu, veuillez consulter la page https://bitmanu.com/

À propos de Bitmanu : Bitmanu est une société de production créée, détenue et gérée par une équipe d'investisseurs et d'experts reconnus de l'industrie des crypto-monnaies dont le but est de partager avec le public le bénéfice des dernières innovations technologiques. La société propose une gamme étonnante de mineurs de crypto-monnaies offrant un retour sur investissement très rapide, et qui peuvent être installés et utilisés par tous, indépendamment de l'expérience et des connaissances.