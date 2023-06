I primi minatori di criptovalute con plug-and-play integrato

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Malay Thai Portuguese Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

NEW YORK, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il mercato delle criptovalute ha recentemente assistito al lancio dei primi minatori di criptovalute plug-and-play che possono essere utilizzati senza alcuna conoscenza o esperienza di mining. I minatori BM1, BM2 e BM Pro di Bitmanu offrono agli utenti la possibilità di iniziare l'attività di mining semplicemente collegandosi a internet via Wi-Fi o via cavo e inserendo i dati del pool o scegliendo il pool di mining gratuito di Bitmanu.



Appena dopo il suo lancio, il mercato si è accorto dei minatori di Bitmanu per la loro elevata potenza di hashing. Alcuni autorevoli esperti del settore ritengono che i poteri di hashing di queste piattaforme non siano uguagliabili da nessun altro prodotto esistente. Grazie ai loro tassi di hashing, i minatori Bitmanu sono super efficienti nell'ottenere ricompense attraverso l'elaborazione delle transazioni.

Poteri hashing leader di mercato

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s

BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s

BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s



Un'altra caratteristica vantaggiosa dei minatori Bitmanu è il loro consumo energetico moderato. I consumi di BM1, BM2 e BM Pro sono rispettivamente di 50W, 850W e 2200W, un dato sorprendente considerata la loro enorme potenza di calcolo. La combinazione di questi due fattori ha reso le piattaforme minerarie Bitmanu le più redditizie nella storia del settore.

Profitti mensili senza precedenti

BM1: Bitcoin $1300, Litecoin $1800, Dash $4800, Monero $3600

BM2: Bitcoin $2100, Litecoin $2900, Dash $8500, Monero $6000

BM Pro: Bitcoin $6600, Litecoin $9000, Dash $26.000, Monero $20.000



"Oltre a creare le piattaforme più redditizie in assoluto, volevamo anche livellare il campo di gioco offrendo prodotti semplici da usare che tutti potessero utilizzare e ottenere discreti guadagni", ha dichiarato David Letoski, CMO di Bitmanu .

Per saperne di più su Bitmanu, visita https://bitmanu.com/

Informazioni su Bitmanu: Bitmanu è una società manifatturiera creata, posseduta e gestita da un team di investitori e noti esperti del settore crittografico dedicati a portare i benefici delle ultime innovazioni tecnologiche al pubblico. L'azienda offre una straordinaria gamma di minatori crittografici che offrono un ritorno sull'investimento ultraveloce e possono essere configurati e utilizzati da tutti indipendentemente dal livello di esperienza e conoscenza.