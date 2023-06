Primeiros mineradores de criptomoedas com Plug-and-Play integrado

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Malay Thai Portuguese Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

NOVA IORQUE, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O mercado das criptomoedas assistiu recentemente ao surgimento dos primeiros mineradores de criptomoedas do mundo, que podem ser utilizados sem qualquer conhecimento ou experiência prévios. Os mineradores BM1, BM2 e BM Pro da Bitmanu permitem que os utilizadores comecem a minerar através de uma simples ligação à Internet por Wi-Fi ou cabo e introduzindo os dados da pool ou escolhendo uma pool de mineração grátis da Bitmanu.



Imediatamente após o seu lançamento, o mercado tomou imediatamente conhecimento dos mineradores da Bitmanu devido aos seus elevados poderes de hash. Alguns especialistas notáveis do setor acreditam que os poderes de hash destes mecanismos não encontram paralelo em qualquer outro produto existente. Como consequência direta das suas taxas de hash, os mineradores da Bitmanu são supereficientes em termos de recompensas de ganhos pelo processamento de transações.

Poderes de hash líderes de mercado

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s

BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s

BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s



Outra funcionalidade útil dos mineradores da Bitmanu são os seus consumos moderados de energia. Os consumos de energia do BM1, BM2 e BM Pro registam 50 W, 850 W e 2200 W, respetivamente, o que é surpreendente dado o seu enorme poder informático. A combinação destes dois fatores transformou os mineradores da Bitmanu nos mais rentáveis mecanismos de mineração de sempre na história do setor.

Ganhos mensais sem precedentes

BM1: Bitcoin 1300 USD, Litecoin 1800 USD, Dash 4800 USD, Monero 3600 USD

BM2: Bitcoin 2100 USD, Litecoin 2900 USD, Dash 8500 USD, Monero 6000 USD

BM Pro: Bitcoin 6600 USD, Litecoin 9000 USD, Dash 26 000 USD, Monero 20 000 USD



“Além de criarmos os mecanismos mais rentáveis de sempre, também quisemos nivelar o espaço de ação ao disponibilizarmos produtos simples que qualquer pessoa pode utilizar e com os quais pode realizar ganhos decentes”, afirmou David Letoski, CMO da Bitmanu .

Para saber mais sobre a Bitmanu, visite https://bitmanu.com/

Sobre a Bitmanu: a Bitmanu é uma empresa de produção criada, detida e gerida por uma equipa de investidores e notáveis especialistas do setor das criptomoedas, dedicada a disponibilizar os benefícios das mais recentes inovações tecnológicas ao público. A empresa oferece uma fantástica gama de mineradores de criptomoedas que oferecem um retorno no investimento super-rápido e que podem ser configurados e utilizados por todos, independentemente do seu nível de experiência ou conhecimentos.