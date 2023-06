Dévoiler l'inédit : Embarquez pour une visite captivante à 360° des marchés mondiaux de l'énergie qui dépasse les frontières

German French

Chris Caldwell, PDG de United Renewables, en conversation avec Eduardo Famini Silva, directeur des énergies renouvelables et des services chez RBC Capital Markets



DOUGLAS, Île de Man, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Préparez-vous à être transportés au sommet du mont Olympe alors que United Renewables présente un épisode impressionnant de « Conversations sur le climat » intitulé « Une visite à 360° des marchés mondiaux de l'énergie ».

Dans cet épisode remarquable, les auditeurs s'élèveront au-dessus des continents, explorant le réseau complexe des tendances ESG mondiales grâce aux conseils d'Eduardo Famini Silva, l'un des banquiers les plus réputés au monde dans le domaine de l'énergie verte.

Les banquiers d'investissement ont la capacité unique d'observer les problèmes sous tous les angles et, lorsque leur perspective s'étend sur l'Europe, l'Amérique du Sud, le Canada et l'Asie, elle devient une véritable vue panoramique à 360°. Préparez-vous à vivre une expérience exaltante en traversant le vaste paysage des marchés mondiaux de l'énergie, guidée par l'expertise d'Eduardo Famini Silva.

Considérez cet épisode comme notre expédition sur le mont Olympe, offrant un point de vue extraordinaire qui vous laissera bouche bée. Nous vous invitons à vous élever avec nous, à transcender les frontières et à vous hisser jusqu'au niveau macro ESG qui vous attend.

« Conversations sur le climat » est une série de podcasts innovante produite par United Renewables qui aborde les défis du changement climatique. Dans chaque épisode, nous nous entretenons avec des personnalités remarquables du monde universitaire et des affaires, qui nous font part de leur expérience et de leur expertise afin d'inspirer l'action collective. Animée par Chris Caldwell, PDG de United Renewables, la série offre une plateforme pour des discussions éclairantes qui façonnent l'avenir de notre planète.

Ne manquez pas l'occasion de vous joindre à nous pour ce voyage inoubliable. Écoutez cet épisode instructif de « Conversations sur le climat » pour vivre une visite extraordinaire à 360° des marchés mondiaux de l'énergie en compagnie d'Eduardo Famini Silva. La vue depuis le sommet est à couper le souffle.

Pour écouter cet épisode et découvrir l'ensemble de la série de podcasts « Conversations sur le climat », rendez-vous sur la chaîne YouTube de Conversations sur le climat, sur le site Internet officiel de United Renewables ou sur votre plateforme de podcast préférée, notamment Apple et Podbean.

United Renewables est une organisation de premier plan qui se consacre à la transition vers des systèmes énergétiques propres et durables. Grâce à des initiatives de collaboration, United Renewables vise à favoriser l'engagement entre le monde universitaire, l'industrie et les décideurs politiques, en fournissant des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique et créer un avenir durable pour tous.

Chris Caldwell est entrepreneur et fondateur de United Renewables , une entreprise du secteur de l'énergie verte qui travaille sur les technologies éolienne, solaire, marémotrice et anaérobie, avec un intérêt particulier pour les communautés insulaires. Il fait également de plus en plus autorité dans le débat numérique sur le climat, en tant qu'animateur du podcast Conversations sur le climat.

Eduardo Famini Silva est un banquier réputé dans le domaine de l'énergie verte. Il possède une grande expertise en matière de fusions-acquisitions et de financement dans le secteur de l'énergie. Avec plus de quinze ans d'expérience internationale, il a traversé les continents, de l'Europe à l'Amérique du Sud, en passant par le Canada et l'Asie, acquérant ainsi une perspective unique à 360° sur les marchés mondiaux de l'énergie. En tant que directeur des énergies renouvelables et des services chez RBC Capital Markets, Eduardo est une autorité de premier plan dans la recherche de solutions énergétiques durables et dans le façonnement de l'avenir de l'industrie.

Conversations sur le climat est une production conjointe de United Renewables et du London Business School Alumni Energy Club.

L'épisode 5 de la saison 2 du podcast Conversations sur le climat, avec Eduardo Famini Silva, est disponible ici .

Le podcast Conversations sur le climat réunit des penseurs de renommée mondiale issus du monde des affaires et universitaire qui partagent leur expertise sur le sujet du changement climatique. Parmi les invités précédents figurent Sir Andrew Likierman , Julio Dal Poz , le Professeur Jean-Pierre Benoît , le Professeur Ioannou , Tara Schmidt , le Professeur Dan Cable , la Professeur Zoe Chance , et la Professeur Lynda Gratton .

Tous les épisodes précédents sont disponibles ici . Les articles connexes sont disponibles ici .

CONTACT Isabella Hawke — Consultante en ventes et marketing

SOCIÉTÉ United Renewables

TÉLÉPHONE +447624457139

E-MAIL IIhawke@unitedrenewables.co.uk

SITE INTERNET unitedrenewables.co.uk/resources

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abd975ca-9d87-4829-9edb-070a83fa812d