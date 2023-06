Bahnbrechendes, von Grund auf neu errichtetes Microgrid von Solar Power Accelerator wird an Skandinaviens verkehrsreichstem Verkehrsknotenpunkt auf der europäischen Autobahn E6 schlüsselfertig in Betrieb genommen

German French

MALMÖ, Schweden, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diese Woche wird die bahnbrechende, von Grund auf neu errichtete Pilotanlage von Solar Power Accelerator in Betrieb genommen, die überschüssigen Strom aus auf Dächern produzierter Solarenergie in großem Maßstab nutzt. Überschüssiger Strom aus auf Dächern produzierter Solarenergie wird in das Netz eingespeist und die Anlage wird voraussichtlich sofort damit beginnen, Einnahmen zu generieren.



Die Pilotanlage wurde entlang der Europastraße E6 an einer der am stärksten überlasteten Autobahnkreuzungen in Skandinavien zwischen Malmö und Helsingborg installiert.

Die Solarzellenanlage mit einer Dachfläche von ca. 1.000 m² und einer installierten Leistung von 0,2 MW wurde auf einem gewerblich genutzen Industriegelände in Lomma in Südschweden montiert. Solar Power Accelerator hat mit seinem Vermieter und Immobilienentwickler Er-Ho Bygg AB Nutzungsrechtsvereinbarungen für eine Mietdauer von 25 Jahren unterzeichnet. Darüber hinaus schließt Solar Power Accelerator Abnahme- und Strombezugsverträge mit dem nationalen und regionalen Stromversorgungsnetz ab.

Es ist geplant, ein Batteriepaket für den Energieausgleich und die Frequenzregelung sowie eine Hypercharging-Infrastruktur zu integrieren, um sicherzustellen, dass Elektrofahrzeuge mit überschüssigem Strom aus auf den Dächern produzierter Solarenergie aufgeladen werden können. Der Ansatz des Infrastruktursystems steht im Einklang mit der Vision, der Mission und dem Mandat des Unternehmens als Mikroproduzent und Microgrid-Betreiber mit einem strategischen Fahrplan, in den kommenden Jahren 1 TWh Solarstrom auf Dächern in Schweden zu installieren und zu skalieren. „Wir setzen unsere Ökosystem-Vision zur Verbesserung der Energieeffizienz um, indem wir gleichzeitig Engpässe sowohl im Stromnetz als auch im Transportsystem und Straßennetz beheben. Dies wird dadurch erreicht, dass wir das Aufladen von Elektrofahrzeugen mit Solarstrom von den Dächern aus unseren Mikrogrids zu einem optimalen Preis ermöglichen“, so Pär-Olof Johannesson, CEO des Unternehmens.

Das Projekt wurde im Februar mit dem klaren Ziel gestartet, die erste von Grund auf neu errichtete Anlage bis Mitte Juni schlüsselfertig in Betrieb zu nehmen.

Solar Power Accelerator AB ( https://www.solarpwr.se ) ist ein Mikroproduzent von Solarstrom vor Ort und ein Betreiber von Microgrids für überschüssigen Strom aus kommerziellen Solaranlagen auf Dächern im Energieversorgermaßstab. Das Unternehmen finanziert komplette Investitionen von Solarzellenanlagen und wendet sich an Grundstückseigentümer mit optimal gestalteten Dächern, die für die Installation und den Betrieb für mindestens 25 Jahre geeignet sind. Überschüssiger Strom wird im Rahmen eines PV-SaaS-Modells (d. h. Photovoltaic Solar as a Service) auf dem Spotmarkt oder über Stromabnahmevereinbarungen weiterverkauft. Alternativ wird der Strom an den Immobilieneigentümer „hinter dem Zähler“ oder in einem „Peer-to-Peer“-Modus an benachbarte, netzferne Immobilien im lokalen „Inselbetrieb“ zurückgespeist, ohne dass der Strom an das Übertragungs- und Verteilungsnetz angeschlossen wird.

Seit der Gründung des Unternehmens Ende 2022 hat Solar Power Accelerator weitere Nutzungsrechtsvereinbarungen im Wert von 20.000 MWh jährlicher Erzeugungskapazität in Südschweden (Stromgebiet SE4) unterzeichnet, die nach ihrer Installation zusammengenommen schätzungsweise einen Jahresumsatz von 2 Mio. EUR generieren werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Pipeline mit Leads für fast 2 Millionen Quadratmeter Dachflächen gesammelt, die, umgerechnet in den Energieverbrauch, ausreichen würden, um 80.000 Privathaushalte zu versorgen oder 125.000 Elektroautos aufzuladen.

Solar Power Accelerator ist als Startup ein wachstumsorientiertes Unternehmen und eine ehrgeizige Infrastrukturinitiative auf der grünen Wiese als Antwort sowohl auf das Klimapaket der EU als auch auf das Nachhaltigkeitsziel der UNO, die Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 55 % gegenüber 1990 zu reduzieren.

RSA ( https://rsa-elodata.se ), ein führender regionaler EPC-Auftragnehmer, hat die erste Pilotanlage installiert. SolarEdge ( https://www.solaredge.com/us ), ein weltweit führender Anbieter von Systemen zur Überwachung von Solarzellen und Batteriespeichern, hat die erstklassigen DC-zu-AC-Wechselrichter geliefert. Bei der Ladeinfrastruktur arbeitet das Unternehmen mit Milepost AB ( https://www.milepost.se ) zusammen.

Die Sonneneinstrahlung ist in der Tat die einzige wirklich erneuerbare Energiequelle, die zusammen mit der Batteriespeicherung in den nächsten 20-25 Jahren zum dominierenden Paradigma werden dürfte. Jüngste Studien zeigen, dass der Preis-Benchmark zwischen PV-Solarenergie, Offshore-Windenergie und Kernkraft nahezu identisch ist. Solarenergie auf Dächern ist zweifellos das effizienteste Mittel zur großflächigen Einführung erneuerbarer Energien mit der geringstmöglichen Umweltbelastung und ohne makroökonomischen Interessenkonflikt zwischen Nahrung und Klima.

Das strategische Ziel des Unternehmens ist es, in den nächsten fünf Jahren mindestens 5 % der nachgefragten und prognostizierten Solarkapazität in Schweden zu liefern. Das Unternehmen hat das strategische Ziel, das gesamte Geschäftsmodell zu replizieren und andere adressierbare, aufstrebende Märkte in Europa zu erschließen.

Medienkontakt:

Pär-Olof Johannesson

parolof.johannesson@solarpwr.se

+46707425018

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/386afcd7-6d1f-4aa1-a82b-c6c4df9b0062