Sevenstep startet Talentakquise-Bewertungsservice: Talent Unbounded®

BOSTON, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sevenstep , ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen für die Personalrekrutierung hat heute die Markteinführung von Talent Unbounded ® bekannt gegeben, seinem Bewertungs- und Beratungsservice für die Talentakquise. Talent Unbounded wurde auf der Grundlage von mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung in der Deckung des Personalbedarfs und der Gewinnung von geeigneten Talenten für schwer zu besetzende Stellen in Top- und mittelständischen Unternehmen weltweit entwickelt und bietet Strategien und Fachkompetenz, um die Unternehmen in einer sich verändernden Personallandschaft erfolgreich zu positionieren.



Talent Unbounded nutzt bewährte Bewertungsmethoden, um Lücken zu identifizieren und einen konkreten Strategieplan für Verbesserungen in kritischen Bereichen der Talentakquise zu erstellen, einschließlich Daten und Technologie, Kostenkontrolle, Employer Branding sowie Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI). Sevenstep richtet seine Strategien darauf aus, die Stärken der Unternehmen zu verbessern, sodass sie bei einem Unterangebot an Arbeitskräften mit Mitbewerbern konkurrieren können, sowie die Fachkompetenz zu steigern, um Entscheidungen mit optimalen Ergebnissen zu treffen und die erforderliche Agilität für eine schnelle Anpassung an veränderte Anforderungen zu erreichen.

Talent Unbounded basiert auf einem Best-Practice-Bewertungsverfahren, das Dienstleistungen und Fähigkeiten bietet, die perfekt auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten sind, unabhängig davon, ob dieses eine Momentaufnahme eines bestimmten Problems beleuchten möchte oder eine vollständige Bewertung und Ressourcen zur Förderung einer ganzheitlichen Talentstrategie sucht. Die Bewertung zeigt Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten auf und wird ergänzt durch einen Maßnahmenplan, dessen Umsetzung, Unterstützungsleistungen und eine optionale Partnerschaft, um den Bedarf an neuen Talenten zu decken.

„Unternehmen können es sich nicht leisten, ihre Talent-Pläne auf Eis zu legen“, so Amy Bush, President von Sevenstep. „Sie müssen den unmittelbaren Personalbedarf bewältigen und zugleich ihr Talentakquise-Verfahren umgestalten, um angesichts der sich ändernden Anforderungen und des starken Wettbewerbs um ein begrenztes Arbeitskräfteangebot Ergebnisse zu erzielen. Mit der klaren Vision, die unsere Kunden erwarten und von Sevenstep gewohnt sind, ist Talent Unbounded bestens geeignet, Unternehmen beim Aufbau der für den Erfolg erforderlichen Workforce Intelligence, Recruiting-Stärke und Prozessflexibilität zu unterstützen.“

Als Lösungsanbieter für alle Facetten der Talentakquise, einschließlich Festanstellungen, temporäre Arbeitskräfte, Recruiting Best Practices sowie Technologie und Analysen, bietet Sevenstep effektive Strategien durch einen praxisnahen Ansatz für Bewertungsdienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sevensteptalent.com/talent-unbounded .

Über Sevenstep

Sevenstep ist ein globaler Anbieter von strategischen Personallösungen, die es Führungskräften ermöglichen, ehrgeizige Ziele zu erreichen und komplexe Herausforderungen im Personalbereich zu meistern. Die Lösungen für Recruitment Process Outsourcing (RPO), Managed Services Provider (MSP) und Total Talent des Unternehmens, sind dafür bekannt, dass sie Innovationen vorantreiben und Top-Unternehmen auf der ganzen Welt davon profitieren. Sevenstep wird in der HRO Today Baker's Dozen Annual Customer Value Survey als einer der besten RPO-Anbieter und von der Everest Group als wichtiger RPO-Teilnehmer und MSP-Star-Performer ausgezeichnet.