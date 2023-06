Sevenstep Lança o Serviço de Avaliação de Aquisição de Talentos: Talent Unbounded®

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

BOSTON, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sevenstep, líder global em soluções de talentos, anunciou hoje o lançamento do Talent Unbounded®, seu serviço de avaliação e consultoria de aquisição de talentos. Com base em mais de quinze anos de experiência atendendo às necessidades de talentos difíceis de encontrar e de alto valor para as principais empresas globais e organizações de médio porte, o Talent Unbounded fornece estratégia e experiência para posicionar as empresas para o sucesso em um cenário de força de trabalho em transição.



O Talent Unbounded aplica metodologias de avaliação comprovadas para identificar lacunas e fornecer um roteiro prático para aprimoramentos em áreas críticas de aquisição de talentos, incluindo dados e tecnologia, controle de custos, marca do empregador e diversidade, equidade e inclusão (DEI). A Sevenstep adapta suas estratégias para se concentrar em aprimorar a capacidade de competição pelos trabalhadores difíceis de encontrar, aumentando a inteligência para impulsionar as decisões de melhores resultados e alcançando agilidade para à adaptação rápida às mudanças das demandas.

O Talent Unbounded foi criado com base em um processo de avaliação de melhores práticas, alinhado com serviços e recursos exclusivamente adequados às necessidades de uma organização, seja na busca de um instantâneo de um problema específico ou uma avaliação e recursos completos para impulsionar uma estratégia holística de talentos. A avaliação identifica lacunas e oportunidades de melhoria e é complementada por um plano de ação, implementação, suporte e parceria opcional para promover novas necessidades de talentos.

"As empresas não podem se dar ao luxo de adiar seus planos de talentos", disse a presidente da Sevenstep, Amy Bush. “Elas devem abordar às necessidades imediatas de contratação e transformar os processos de aquisição de talentos para obterem resultados diante das mudanças nas demandas e a forte concorrência por uma oferta limitada de força de trabalho. Com base na visão clara do que os nossos clientes esperam da Sevenstep, o Talent Unbounded é ideal para ajudar as empresas a criar a inteligência da força de trabalho, capacidade de recrutamento e flexibilidade do processo necessárias para ter sucesso.”

Líder de soluções para todas as facetas da aquisição de talentos, incluindo contratações permanentes, força de trabalho contingente, recrutamento de melhores práticas, e tecnologia e análise, a Sevenstep oferece estratégias eficazes por meio da sua abordagem prática aos serviços de avaliação. Para mais informação, visite www.sevensteptalent.com/talent-unbounded.

Sobre a Sevenstep

A Sevenstep é fornecedora global de soluções de força de trabalho estratégica que permite que os líderes empresariais atinjam metas ambiciosas e resolvam desafios complexos da força de trabalho. As soluções Recruitment Process Outsourcing (RPO), Managed Services Provider (MSP) e Total Talent da empresa são conhecidas por impulsionar a inovação e gerar impacto para as principais empresas em todo o mundo. A Sevenstep foi reconhecida como uma das principais provedoras de RPO perene na Pesquisa Anual de Valor do Cliente da HRO Today Baker's Dozen e uma das principais concorrentes de RPO e estrela de MSP pelo Everest Group.

Contato: Anna Botha, anna.slingo@sevensteprpo.com