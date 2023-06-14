Sevenstep 推出人才招聘评估服务： Talent Unbounded®

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波士顿, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球人才解决方案领导者 Sevenstep 今天宣布推出人才招聘评估和咨询服务 Talent Unbounded ®。Talent Unbounded 基于超过 15 年满足全球顶级企业和中间市场组织难以填补的高价值人才需求的经验，提供战略和专业知识，帮助公司在不断变化的劳动力环境中取得成功。



Talent Unbounded 应用经过验证的评估方法来识别差距并提供实用的蓝图，以在人才招聘的各关键领域作出改进，包括数据和技术、成本控制、雇主品牌建立以及多元化、公平性和包容性 (DEI)。Sevenstep 调整其战略，专注于提高实力以争夺短缺的劳动力，促进智能化以推动最佳结果决策，并实现敏捷快速适应不断变化的需求。

Talent Unbounded 建立在最佳实践评估流程的基础上，无论是总结特定问题的概要还是就推动整体人才战略寻求全面评估和资源，都与适合组织特定需求的服务和能力相一致。评估可以指出差距和改进的机会，并辅之以行动计划、实施、支持和可选的合作伙伴关系，以推动新的人才需求。

“公司不能搁置他们的人才计划，”Sevenstep 的总裁 Amy Bush 说。“他们必须解决迫在眉睫的招聘需求，同时转变人才招聘流程，以应对不断变化的需求和对有限劳动力供应的激烈竞争。凭借我们的客户对 Sevenstep 的清晰愿景，Talent Unbounded 非常适合帮助公司打造成功所需的劳动力智能化、招聘实力和流程灵活性。”

作为人才招聘各个方面的解决方案领导者，包括永久雇员、临时劳动力、招聘最佳实践以及技术和分析，Sevenstep 通过其评估服务的实践方法提供有效的策略。要了解更多信息，请访问 www.sevensteptalent.com/talent-unbounded 。

关于 Sevenstep

Sevenstep 是一家战略性的劳动力解决方案的全球供应商，使企业领导者能够实现野心并解决复杂的劳动力难题。公司的招聘流程外包 (RPO)、管理服务提供商 (MSP) 和 Total Talent 解决方案为全球顶级公司推动创新和提高影响力，因而获得认可。Sevenstep 在 HRO Today Baker's Dozen 的年度客户价值调查中被评为常年顶级 RPO 提供商，并且是 Everest Group 评选的 RPO 有力竞争者和 MSP 最佳表现奖。