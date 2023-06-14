Sevenstep 推出人才招聘評估服務： Talent Unbounded®

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波士頓, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球人才解決方案領導者 Sevenstep 今天宣佈推出人才招聘評估和諮詢服務 Talent Unbounded ®。Talent Unbounded 基於超過 15 年滿足全球頂級企業和中間市場組織難以填補的高價值人才需求的經驗，提供策略和專業知識，幫助公司在不斷變化的勞動人口環境中取得成功。



Talent Unbounded 應用經過驗證的評估方法來識別差距並提供實用的路線圖，以在人才招聘的各關鍵領域作出改進，包括資料和技術、成本控制、僱主品牌發展以及多元、公平和包容 (DEI)。Sevenstep 調整其策略，專注於提高實力以爭奪短缺的勞動力，促進智能化以推動最佳結果決策，並實現敏捷快速適應不斷變化的需求。

Talent Unbounded 建立在最佳實踐評估流程的基礎上，無論是總結特定問題的概要還是就推動整體人才策略尋求全面評估和資源，都與適合組織特定需求的服務和能力相一致。評估可以指出差距和改進的機會，並輔之以行動計劃、實施、支援和可選的合作夥伴關係，以推動新的人才需求。

「公司不能擱置他們的人才計劃，」Sevenstep 的總裁 Amy Bush 說。「他們必須解決迫在眉睫的招聘需求，同時轉變人才招聘流程，以應對不斷變化的需求和對有限勞動力供應的激烈競爭。憑藉我們的客戶對 Sevenstep 的清晰願景，Talent Unbounded 非常適合幫助公司打造成功所需的勞動力智能化、招聘實力和流程靈活性。」

作為人才招聘各個方面的解決方案領導者，包括永久僱員、臨時勞動力、招聘最佳實踐以及技術和分析，Sevenstep 透過其評估服務的實踐方法提供有效的策略。要了解更多資訊，請瀏覽 www.sevensteptalent.com/talent-unbounded 。

關於 Sevenstep

Sevenstep 是一間策略性的勞動力解決方案的全球供應商，使企業領導者能夠實現野心並解決複雜的勞動力難題。公司的招聘流程外包 (RPO)、管理服務提供商 (MSP) 和 Total Talent 解決方案為全球頂級公司推動創新和提高影響力，因而獲得認可。Sevenstep 在 HRO Today Baker's Dozen 的年度客戶價值調查中被評為常年頂級 RPO 提供商，並且是 Everest Group 評選的 RPO 有力競爭者和 MSP 最佳表現獎。