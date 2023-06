Vuokra-asuntoa haetaan eniten keskikesällä – SATO listaa suosituimmat asuinalueet

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 14.6.2023 klo 9.50

Kesä on vuodesta toiseen suosituinta aikaa hakea vuokra-asuntoa, ja liikkeellä ovat silloin muutkin kuin opiskelijat, kertovat SATOn tiedot. Taloudellinen epävarmuus on tuonut vuokra-asuntomarkkinoille myös omistusasujia.



Suosituin aika vuokra-asunnon haussa on alkanut, selviää Suomen yhden suurimman vuokranantajan SATOn asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmästä. Kesän korkein hakupiikki osuu heinäkuulle, mutta jo alkukesästä asuntohakemusten määrä lähtee selvästi kasvamaan. Muun vuoden tavoin myös kesällä työssäkävijät ovat suurin hakijaryhmä, vaikka heinäkuussa opiskelijoiden osuus hakijoista kasvaa yli kolmanneksella.

“Usein ajatellaan, että kesäisin asuntoja hakevat pääasiassa opiskelijat. Kesä on kuitenkin monille muillekin luontainen hetki muutokselle, oli kyse sitten perhekoon muutoksesta, uudesta työpaikasta tai muusta elämäntilanteen muutoksesta. Kesällä on usein myös paremmin aikaa pohtia tarpeitaan ja vaihtoehtojaan”, sanoo SATOn kaupallinen johtaja Laura Laamanen.

Vuokramarkkinat houkuttelevat nyt myös omistusasujia

Kesällä vuokra-asuntojen hakijoissa korostuu eniten nuoret hakijat. Moni muuttaa ensimmäiseen omaan kotiinsa valmistumisen jälkeen tai työpaikan ja opintojen perässä. Myös lapsiperheet etsivät uutta kotia kesällä, sillä nimenomaan juuri kesäkuukausina syntyy eniten lapsia*.



Nyt liikkeellä on myös omistusasunnosta haaveilevia. Merkittävästi kohonneet asuntolainan korkokulut ja muiden asumiskulujen nousu on saanut osan omistusasujista pohtimaan vuokra-asumista. Epävarmoina aikoina vuokra-asuminen luotettavalla vuokranantajalla voi tuoda turvaa arkeen. Yllättäviä kuluja ei tule omistusasumisen tavoin, kun esimerkiksi lämmitys kuuluu vuokraan. SATOlla vuokran suuruuden tietää aina vuodeksi eteenpäin, joten asumisen kustannukset ovat ennakoitavissa pitkän aikaa.

“Nyt on hyvä hetki laittaa hakuvahti päälle ja hakea uutta asuntoa, jotta löytää juuri itselle sopivan. Usein samat kohteet kiinnostavat monia muitakin, joten on olla hyvä olla liikkeillä ajoissa”, Laamanen sanoo.

Uudisasuntotarjonta korkealla vielä tänä vuonna

Vuokra-asuntoja on kasvukeskuksissa hyvin tarjolla ja vuokrakotia hakevilla onkin juuri nyt varaa valita. Vuosina 2021–22 aloitetut hankkeet pitävät vielä tämän vuoden ajan uudisasuntotarjonnan pääkaupunkiseudulla korkealla tasolla. Uusien rakennushankkeiden aloitukset ovat koko toimialalla kuitenkin nyt historiallisen alhaisella tasolla ja uusien vuokra-asuntojen tarjonta vähenee seuraavien vuosien aikana **. Myös SATOlle on tänä vuonna valmistunut ja on valmistumassa useita uudis- ja peruskorjauskohteita .

“Meille on valmistunut tänä keväänä peruskorjattuja vuokrakoteja keskeisille ja halutuille sijainneille muun muassa Töölöön ja Etelä-Haagaan sekä uusia vuokrakoteja esimerkiksi Leppävaaraan, Kivistöön ja Oulunkylään. Myös Tampereen Hervantajärvelle on valmistunut uusia taloja, ja Turun Skanssin uusiin vuokrakoteihin pääsee muuttamaan syksyllä. Tänä kesänä on hyvä mahdollisuus löytää itselleen unelmien koti”, Laamanen vinkkaa.

SATOn suosituimmat asuinalueet pääkaupunkiseudulla



SATOn suosituimmat alueet pääkaupunkiseudulla vaihtelevat, mutta tietyt alueet pysyvät vuodesta toiseen. SATOkodit ovat hyvien kulkuyhteyksien varrella, mutta sijaintiin liittyy myös oma elämänpiiri, kuten työpaikka, koulu ja harrastukset.

“Yksi ikisuosikki on Kontula. Se on hyvä esimerkki vanhasta lähiöstä, jonka ovat löytäneet myös uudet asukkaat. Monipuolinen, vireä ja luonnonläheinen asuinalue on monille sopiva”, Laamanen sanoo.

SATOn suosituimmat kaupunginosat – näiltä alueilta haetaan nyt vuokra-asuntoja



Vuokra-asuntohakemukset suhteessa vuokrattavana oleviin asuntoihin, tilanne 9.6.2023, lähde: SATOn asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmä



Pääkaupunkiseutu

1. Pohjois-Haaga, Helsinki

2. Arabianranta, Helsinki

3. Tapulikaupunki, Helsinki

4. Kontula, Helsinki

5. Saunalahti, Espoo

6. Asola, Vantaa

7 Herttoniemi, Helsinki

8. Kallio, Helsinki

9. Pikku Huopalahti, Helsinki

10. Viikki, Helsinki



Tampere



1. Kaleva

2. Härmälänranta

3. Vuores



Turku



1. Martti

2. Länsikeskus

3. Varissuo

Lisätietoja medialle:

SATO Oyj, kaupallinen johtaja Laura Laamanen, puh. 0400 312 612, laura.laamanen@sato.fi

