Sisäpiiritieto: Muutosneuvottelut päättyneet PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöissä

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 14.6.2023 KLO 10.00

PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvissa Forssan Kirjapaino Oy:ssä, PunaMusta Oy:ssä sekä PunaMusta Coloro Oy:ssä 25.4.2023 aloitetut muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen piirissä oli noin 500 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä.

Neuvottelujen tavoitteena oli konsernin strategian mukaisesti parantaa erityisesti konsernin painopalveluiden kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan laskevien volyymien myötä pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Muutosneuvottelujen lopputuloksena konsernissa tullaan irtisanomaan enintään 43 henkilöä. Lisäksi neuvottelujen piirissä olleiden yhtiöiden kaikki henkilöstöryhmät varaudutaan lomauttamaan kysynnän mahdollisesti heikentyessä enintään 30 päiväksi 30.4.2024 mennessä. Lisäksi säästöjä saadaan palkkaus- ja työaikamallien muutosten kautta. Näillä henkilöstövähennyksillä sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 1,8 miljoonan euron säästötavoite.

Joensuussa 14. kesäkuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen,

puh. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi





