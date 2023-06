Muudatused Coop Pank AS juhatuses ja tütarettevõtete nõukogudes

English Estonian

Coop Pank AS nõukogu otsustas 14. juunil 2023 pikendada Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki ning juhatuse liikme Arko Kurtmanni volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates eelneva ametiaja lõppemisest, s.o tähtajaga kuni 31.10.2026.

Coop Panga juhatuse liikme ja erakliendipanganduse juhi Rasmus Heinla volitused lõpevad tähtajaliselt 31.10.2023. Seoses juhatuse liikme ametiaja lõppemisega kutsutakse Rasmus Heinla tagasi Coop Pank AS tütarettevõtjate Coop Finants AS, Coop Liising AS ja Coop Kindlustusmaakler AS nõukogude liikme ametikohalt. Rasmus Heinla volitused Coop Panga tütarettevõtjate nõukogude liikmena lõppevad 31.10.2023.

Panga nõukogu otsustas käivitada konkursi erakliendipanganduse juhi leidmiseks. Uus juhatuse liige nimetatakse ametisse hiljemalt nõukogu oktoobrikuu koosolekul.

Margus Rink on alates 2017. aastast Coop Pank AS-i juhatuse esimees ning lisaks ka Coop Pank AS tütarettevõtjate Coop Finants AS, Coop Liising AS ja Coop Kindlustusmaakler AS nõukogu liige. Lisaks kuulub Margus Rink mittetulundusühingu Pangaliit juhatusse. Margus Rink omandas 2000. aastal ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast ning 1994. aastal finantsarvestuse ja -analüüsi bakalaureusekraadi samast ülikoolist. Käesoleval hetkel kuulub Margus Rinkile 716 000 Coop Pank AS aktsiat ja 7 Coop Pank AS allutatud võlakirja. Samuti on talle väljastatud optsioon 223 100 aktsiale.

Arko Kurtmann on alates 2020. aastast Coop Pank AS juhatuse liige ja ärikliendipanganduse juht ning lisaks Coop Pank AS tütarettevõtjate Coop Finants AS, Coop Liising AS, Coop Kindlustusmaakler AS nõukogu liige, sealjuures Coop Liising AS nõukogu esimees. Arko Kurtmann on lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala. Käesoleval hetkel omab Arko Kurtmann 49 000 Coop Pank AS aktsiat läbi talle kuuluva ettevõtte Corby Capital OÜ. Samuti on talle väljastatud optsioon 134 500 aktsiale.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 160 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.