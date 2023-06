Triple Hair Group annonce des résultats positifs des études d’innocuité sur son médicament sur ordonnance Thérapie-07

English French

MONTRÉAL, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs contre l’alopécie, est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu des résultats positifs à l'issue de diverses études précliniques sur l’innocuité de son médicament sur ordonnance Thérapie-07. Ces études portaient sur la toxicité cutanée aiguë, la phototoxicité, l'irritation/corrosion cutanée aiguë et l'opacité et la perméabilité de la cornée. Les résultats ont montré que Thérapie-07 respecte toutes les normes connues en termes d’innocuité des produits pour les consommateurs.



« Nous sommes très heureux des résultats montrant que nous sommes en conformité avec les autorités réglementaires en ce qui concerne l'innocuité de Thérapie-07, » a déclaré Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction de Triple Hair. « Collectivement, ces résultats précliniques, combinés à d'autres données cliniques recueillies à ce jour, continuent de soutenir le potentiel et la pertinence de Thérapie-07 pour le traitement de l'alopécie androgénique. »

Triple Hair est actuellement en voie de compléter les demandes d'autorisation pour commencer les essais cliniques de phase III au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Inde.

L'alopécie est un marché mondial sous-desservi, évalué à 7,8 milliards de dollars américains en 2021 et qui devrait atteindre 14,2 milliards de dollars américains d'ici 2028.

À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une société canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour les hommes et les femmes souffrant d'alopécie. Sa mission est de fournir à ce marché sous-desservi des traitements sur ordonnance et en vente libre efficaces et cliniquement prouvés pour la repousse de cheveux.

La Société vend également ses produits brevetés non médicamenteux pour prévenir la perte de cheveux et restaurer la densité capillaire dans les cas légers à modérés d'alopécie sous les marques RIZNMC (www.rizn.ca) pour les hommes, et Plenty NaturalMC (www.plentynatural.ca) pour les femmes. RIZNMC et Plenty NaturalMC permettent aux personnes souffrant de la perte de cheveux à un stade peu avancé d'accéder facilement à des solutions efficaces et naturelles pour la repousse de cheveux, sans ordonnance.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de la Société, au www.triplehair.ca/fr/investisseurs.

Contact :

Triple Hair Group

Jean-Philippe Gravel

Président et chef de la direction

investors@triplehair.ca

Énoncés prospectifs

Les informations fournies et les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés du présent communiqué de presse, tels que les avantages concurrentiels des produits de la Société, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent porter sur les perspectives futures et les événements anticipés, les activités, les opérations, la performance financière, la situation financière ou les résultats de la Société et, dans certains cas, peuvent être identifiés par une terminologie telle que « peut », « sera », « devrait », « s'attend », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « prévoit », « assure », ou d'autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. En particulier, les énoncés concernant les résultats d'exploitation et la performance économique future de la Société ainsi que ses objectifs et stratégies sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables sur la base des informations dont dispose actuellement la Société, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les énoncés prospectifs sont également assujettis à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent varier considérablement par rapport à ce que la direction prévoit actuellement. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux informations prévisionnelles et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date. La Société ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'obligent à le faire.