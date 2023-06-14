FedEx 和 Floship 建立商业夥伴关系 发展电子商贸的下一步

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中国香港特别行政区, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FedEx Corp.（纽约证券交易所代码：FDX）和领先全球的物流与电子商务解决方案供应商 Floship 今天宣布达成合作夥伴关系，旨在向全球电子零售商提供更全面的配送和物流方案。



透过 FedEx Innovation Lab (FIL) 的投资，该合作夥伴关系将创建一个高端丶覆盖全球的配送和退货解决方案，透过智能库存管理体系丶高端电子科技和FedEx最优秀的送递服务来提升电商的运营效率和服务质素。

这合作夥伴关系将为FedEx的电子商贸客户提供由Floship开发的全球仓库网络和完备的物流平台功能，简化电子商贸配送操作。同时，Floship的客户亦能够透过FedEx的全球网络以及全面运输方案来完善他们的运营。

此外，FedEx和Floship在亚太区丶中东和非洲丶欧洲和北美的跨境电子商务零售商将大幅提升配送丶最後一哩运送以及退货等项目上的服务质素。

FedEx Express亚太丶中东和非洲 (AMEA) 地区营销和客户体验高级副总裁Salil Chari表示：「这合作夥伴关系将有助我们重新构想物流业的未来。」「全球的电子商贸销售额持续增长1。随着越来越多的消费者转向线上购物，他们正寻求在送递时间丶轻松退货以至个人化体验2等方各面的无缝服务。与此同时，电子零售商正在努力改善服务水平，同时完善营运及降低服务成本。与Floship这样的行业创新者合作，将有助电子零售商在FedEx全球物流网络的支援下更好地参与竞争。」

谈到该合作夥伴关系，Floship行政总裁Joshua Tsui 分享道：「Floship非常高兴能与 FedEx 合作，一同重新定义全球电子商贸送递服务的面貌。随着全球越来越多的消费者接受电子商贸，企业必须联手为客户提供有别於传统线性供应链的创新解决方案。藉着这合作夥伴关系，我们的共同目标是为电子商贸品牌和零售商市场提供一站式以及全面的双向供应链解决方案，使品牌能够迅速增长，并能同时提供卓越的客户体验。 」

FedEx Innovation Lab (FIL) 对主要在印度的新兴初创企业进行早期投资。透过FedEx的全球网络丶资源和客户群，这些合作将会提升初创企业的能力和上市速度。随着FedEx不断发展其营运和产品供应以满足现代供应链的需求，这些合作还将有助於在全球扩展FedEx先进的数码技能。这是FIL的第二笔投资。

关於FedEx Corp.

FedEx Corp.（纽约证券交易所代码：FDX）为全球客户和企业提供广泛的运输丶电子商贸和商业服务组合。该公司年收入达930 亿元，透过运营公司的集体竞争丶协作运营和数位创新而作为FedEx一体提供综合的商业解决方案。FedEx一直被评为全球最受尊敬和信任的雇主之一，激励其超过 530,000名员工保持对安全丶最高道德和专业标准以及客户和社区的需求的关注。FedEx致力於以负责任和睿智的方式将世界各地的人和机会连接起来，并旨在於 2040 年以前实现碳中和的营运模式。如欲了解更多信息，请浏览 fedex.com/about，或在 LinkedIn 和Facebook上关注我们。

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1 https://www.oberlo.com/statistics/global-ecommerce-sales-growth