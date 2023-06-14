FedEx 和 Floship 建立商業夥伴關係 發展電子商貿的下一步

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中國香港特別行政區, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FedEx Corp.（紐約證券交易所代碼：FDX）和領先全球的物流與電子商務解決方案供應商 Floship 今天宣佈達成合作夥伴關係，旨在向全球電子零售商提供更全面的配送和物流方案。



透過 FedEx Innovation Lab (FIL) 的投資，該合作夥伴關係將創建一個高端、覆蓋全球的配送和退貨解決方案，透過智能庫存管理體系、高端電子科技和FedEx最優秀的送遞服務來提升電商的運營效率和服務質素。

這合作夥伴關係將為FedEx的電子商貿客戶提供由Floship開發的全球倉庫網絡和完備的物流平台功能，簡化電子商貿配送操作。同時，Floship的客戶亦能夠透過FedEx的全球網絡以及全面運輸方案來完善他們的運營。

此外，FedEx和Floship在亞太區、中東和非洲、歐洲和北美的跨境電子商務零售商將大幅提升配送、最後一哩運送以及退貨等項目上的服務質素。

FedEx Express亞太、中東和非洲 (AMEA) 地區營銷和客戶體驗高級副總裁Salil Chari表示：「這合作夥伴關係將有助我們重新構想物流業的未來。」「全球的電子商貿銷售額持續增長1。隨著越來越多的消費者轉向線上購物，他們正尋求在送遞時間、輕鬆退貨以至個人化體驗2等方各面的無縫服務。與此同時，電子零售商正在努力改善服務水平，同時完善營運及降低服務成本。與Floship這樣的行業創新者合作，將有助電子零售商在FedEx全球物流網絡的支援下更好地參與競爭。」

談到該合作夥伴關係，Floship行政總裁Joshua Tsui 分享道：「Floship非常高興能與 FedEx 合作，一同重新定義全球電子商貿送遞服務的面貌。隨著全球越來越多的消費者接受電子商貿，企業必須聯手為客戶提供有別於傳統線性供應鏈的創新解決方案。藉著這合作夥伴關係，我們的共同目標是為電子商貿品牌和零售商市場提供一站式以及全面的雙向供應鏈解決方案，使品牌能夠迅速增長，並能同時提供卓越的客戶體驗。 」

FedEx Innovation Lab (FIL) 對主要在印度的新興初創企業進行早期投資。透過FedEx的全球網絡、資源和客戶群，這些合作將會提升初創企業的能力和上市速度。隨著FedEx不斷發展其營運和產品供應以滿足現代供應鏈的需求，這些合作還將有助於在全球擴展FedEx先進的數碼技能。這是FIL的第二筆投資。

關於FedEx Corp.

FedEx Corp.（紐約證券交易所代碼：FDX）為全球客戶和企業提供廣泛的運輸、電子商貿和商業服務組合。該公司年收入達930 億元，透過運營公司的集體競爭、協作運營和數位創新而作為FedEx一體提供綜合的商業解決方案。FedEx一直被評為全球最受尊敬和信任的僱主之一，激勵其超過 530,000名員工保持對安全、最高道德和專業標準以及客戶和社區的需求的關注。FedEx致力於以負責任和睿智的方式將世界各地的人和機會連接起來，並旨在於 2040 年以前實現碳中和的營運模式。如欲了解更多信息，請瀏覽 fedex.com/about ，或在 LinkedIn 和 Facebook 上關注我們。

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電郵: pr@floship.com

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1 https://www.oberlo.com/statistics/global-ecommerce-sales-growth

2 https://internetretailing.net/five-ways-that-customer-expectations-are-changing-what-the-research-says-22738/



