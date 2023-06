Des organismes axés sur la lutte contre la sclérose en plaques s’engagent à adopter une stratégie de recherche commune de portée mondiale en vue d’accélérer la découverte de remèdes contre la SP

English French

L’engagement en question porte sur la coordination des ressources en lien avec la recherche sur la SP à fort potentiel



TORONTO, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des organismes axés sur la lutte contre la sclérose en plaques à l’œuvre dans différents pays (Australie, Canada, Danemark, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) ainsi que la Fédération internationale de la sclérose en plaques ont déclaré conjointement qu’ils s’engageaient collectivement à mettre en œuvre une stratégie de recherche mondiale axée sur la découverte de remèdes contre la SP. Les pistes à explorer en vue de trouver de tels remèdes sont multiples. Or, le travail de coordination que rendra possible cette stratégie collective permettra de combler efficacement les lacunes au chapitre des connaissances et contribuera à l’accélération des progrès en évitant la duplication des efforts.

En s’appuyant sur un cadre de recherche stratégique de portée planétaire, les organismes concernés s’engagent à prendre les dispositions suivantes :

effectuer une analyse du paysage de la recherche consacrée à la SP en ce qui a trait au financement et aux infrastructures;

communiquer des plans de recherche nationaux et cerner des champs d’activités où la collaboration et l’accélération des progrès sont envisageables;

harmoniser les ressources individuelles et collectives en lien avec le cadre de recherche stratégique applicable à l’échelle mondiale;

mettre sur pied de nouvelles initiatives conjointes visant à combler des lacunes stratégiques;

rendre compte collectivement des progrès réalisés.



« La collectivité de la SP est diverse et présente dans de nombreux pays autres que le Canada. La collaboration est un ingrédient clé de l’édification d’un monde sans SP », affirme Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de SP Canada. « Mobiliser la collectivité mondiale de la SP grâce à notre orientation commune axée sur une stratégie de recherche mondiale nous aidera à trouver plus rapidement des pistes qui mèneront à la mise au point de remèdes contre la sclérose en plaques. »

Se sont engagés à mettre en œuvre la stratégie dont il est ici question les organismes suivants :

Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus (Italie)

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (Allemagne)

Esclerosis Múltiple España (Espagne)

Fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques (France)

MS Australia (Australie)

SP Canada

Fédération internationale de la sclérose en plaques (MSIF)

MS Society (R.-U.)

National MS Society (É.-U.)

Scleroseforeningen (Danemark)

À propos de la quête de remèdes

La sclérose en plaques constitue un défi croissant au chapitre de la santé dans le monde : à l’échelle planétaire, elle touche près de trois millions de personnes. Au cours des dernières décennies, le corpus de connaissances sur la SP s’est enrichi de façon considérable, et des avancées majeures au chapitre du traitement de cette maladie ont été réalisées, mais aucun remède contre celle-ci n’a encore été découvert. Or, nous assisterons à une accélération des progrès si nous disposons d’une feuille de route décrivant les lacunes à combler au chapitre des connaissances, les étapes à franchir ainsi que les priorités à suivre quant à la recherche axée sur la découverte de remèdes dont pourront bénéficier toutes les personnes atteintes de SP.

En 2022 a été publié un document intitulé Pathways to cures for multiple sclerosis: A research roadmap (feuille de route pour la quête de remèdes contre la SP), dans lequel sont présentées des recommandations qui ont été rigoureusement élaborées par des chefs de file de la recherche et des soins cliniques en lien avec la SP, ainsi que par des personnes atteintes de SP. Cette feuille de route a été approuvée par 30 organismes de renom, à l’œuvre dans divers pays, regroupant des professionnels de la santé ou menant des activités axées sur les patients.

Les progrès de la recherche qui aboutiront à la découverte de remèdes contre la SP deviendront réalité seulement grâce à la réalisation d’investissements stratégiques dans des champs d’activités très prometteurs et à l’intensification de la collaboration multidisciplinaire. La feuille de route pour la quête de remèdes contre la SP constitue un plan exhaustif à mettre en œuvre en vue de la découverte de solutions qui permettront de guérir la SP. Elle fournit l’orientation à suivre pour coordonner les efforts nécessaires, innover et optimiser les investissements en matière de recherche.

