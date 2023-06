Selskabsmeddelelse nr. 14/2023

cBrain skal levere F2 til ledelsesbetjening i Aarhus Kommune





København, 14. juni 2023





cBrain har vundet et vigtigt udbud i Aarhus Kommune. cBrain skal levere F2 til brug for ledelsesbetjening i kommunen, herunder bl.a. styring af godkendelser og mødemateriale med adgang fra både pc, tablet og mobil.

F2 Ledelsesbetjening er oprindeligt udviklet til brug for departementer i ministerierne, og specielt F2 Ledelsesbetjening, som i dag udgør den digitale platform i næsten alle danske ministerier, har været med til at bygge cBrains succes. Det er præcis den samme løsning, som cBrain nu skal levere til Aarhus Kommune.

cBrain har tidligere vundet et udbud i Københavns Kommune, som omfatter F2 til brug for ledelsesbetjening for ca. 4.000 medarbejdere. Den nye aftale med Aarhus Kommune betyder dermed, at de 2 største danske kommuner nu har valgt F2 som digital platform til brug for ledelsesbetjening.

Aftalen med Aarhus Kommune er derfor vigtig for cBrain, idet den underbygger selskabets fortsatte succes og vækstplan.

Aftalen viser således, at cBrain fortsat udbygger sin markedsposition på det danske marked. Samtidig viser aftalen, at cBrain er på vej ind på det kommunale marked, hvilket udbygger markedspotentialet for F2.





Per Tejs Knudsen, CEO





















Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

