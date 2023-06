Bufab Group: Bufab utser Pär Ihrskog till Chief Financial Officer

English Swedish

PRESSMEDDELANDE, Värnamo 14 juni 2023

Bufab har utsett Pär Ihrskog till Chief Financial Officer (CFO). Han tillträder sin befattning den 14 augusti 2023.

Pär Ihrskog har en lång och framgångsrik ledarkarriär inom SKF Group och under sin tid hos SKF har Pär arbetat i olika länder och positioner, inklusive Head of Group Business Controlling. Senast har Pär innehaft rollen som Group CFO/CIO för Embellence Group, noterad på Nasdaq First North. Pär har en MSc-examen från Handelshögskolan i Göteborg.

"Vi är mycket glada att välkomna Pär till Bufab. Han kombinerar bred ekonomisk kompetens med internationell erfarenhet och har ett starkt track record inom noterade bolag. Pär kommer att bidra starkt till våra strategiska ambitioner och vår fortsatta tillväxtresa framåt", säger Erik Lundén, President och CEO för Bufab Group.

Pär kommer att vara en del av Bufab Groups Executive Management Team och rapportera till CEO. Han tillträder sin roll den 14 augusti 2023. Frederick Neely kommer fortsatt vara tillförordnad CFO tills Pär tar över ansvaret som Bufabs nya CFO.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Lundén, President och CEO, Bufab Group, Telefon 0370 69 69 00

Om Bufab

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 800 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 8,8 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 12,1 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufabgroup.com .

Bilaga