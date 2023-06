Midland optionne à Rio Tinto une participation dans plusieurs propriétés à fort potentiel pour le lithium à la Baie-James, Québec, pour jusqu’à 65,5 M$ en travaux et autres paiements

English French

MONTRÉAL, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer la signature d’une nouvelle entente d’option le 13 juin 2023 (l’« Entente d’Option ») avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC ») pour plusieurs projets dans la région de la Baie-James ayant un fort potentiel pour le lithium. Cette Entente d’Option inclut dix (10) propriétés totalisant 2 009 claims et couvrant une superficie de plus de 1 000 kilomètres carrés. Ces propriétés incluent Mythril-Corvette, Mythril-Est, Mythril-Chisaayuu, Galinée, Moria, Shire, Komo, Warp, Sulu et Picard (les « Propriétés »).



La signature de cette Entente d’Option fait suite à l’identification récente par Midland de plusieurs nouvelles cibles d’exploration de qualité pour le lithium sur les Propriétés, incluant trois (3) nouveaux projets qui ont été récemment acquis par désignation suite à l’analyse interne par Midland des données de sédiments de fonds de lacs (voir le communiqué de presse de Midland daté du 6 mars 2023 et publié sur SEDAR, cliquer ici).

En vertu de cette Entente d’Option, RTEC peut acquérir une participation initiale de 50 % (la « Première Option ») dans les Propriétés sur une période de cinq (5) ans, en honorant les conditions suivantes :

Paiements en espèces d’un montant de 500 000 $ dans les 45 jours suivant la levée des restrictions relativement aux feux de forêts permettant que RTEC puisse débuter les opérations sur les Propriétés.

Dépenses d’exploration totalisant 14 500 000 $, incluant un engagement ferme à dépenser de 2 000 000 $ au cours des 18 premiers mois suivant la levée des restrictions relativement aux feux de forêts permettant que RTEC puisse débuter les opérations sur les Propriétés.

500 000 $ comme paiement en espèces (100 000 $ par année).

Après avoir acquis une participation initiale de 50 % dans les Propriétés, RTEC aura la possibilité d’augmenter sa participation dans les Propriétés à 70 % (la « Deuxième Option ») sur une période de cinq ans suite à l’exercice de la Première Option, en honorant les conditions suivantes :

Dépenses d’exploration totalisant un montant additionnel de 50 000 000 $ (pour un total de 64 500 000 $ selon l’Entente d’Option).

RTEC agira en tant qu’opérateur dans le cadre de cette Entente d’Option lors de la période de la Première Option et de la période de la Deuxième Option.

Midland et RTEC entendent préparer un programme d’exploration estival au cours des prochaines semaines incluant des levés géophysiques et de la prospection, tous sujets à la levée des restrictions opérationnelles relativement aux feux de forêts présentement en cours au Québec, le respect de l’environnement ainsi que la sécurité des employés, des contracteurs, des Premières Nations et des autres communautés, tous étant de très grandes priorités.

Les Propriétés sont présentement détenues à 100 % par Midland et sont très bien situées près d’importants gîtes de lithium tels que Corvette (Patriot Battery Metals Inc.), Moblan (Sayona-Soquem inc.), Adina (Winsome Resources), Whabouchi (Nemaska Lithium) et James Bay Lithium (Allkem Limited), tous situés dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Mise en garde :

Les minéralisations des gîtes de lithium Corvette, Whabouchi, Moblan et James Bay Lithium peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les différentes propriétés de Midland mentionnées dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par le géologue certifié Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlan d exploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb8c2426-a25b-47bf-9aa4-db12f08f368c