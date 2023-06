Subject: RomReal Limited: Avslutning av frivillig tilbud om kjøp av alle RomReal aksjer fra aksjonærer som eier mellom 1 og inkludert 1.000 aksjer. Etter avslutning av dette tilbud eier Romreal 40.744 egne aksjer

Det frivillige tilbudet til alle RomReal aksjonærer som eier mellom 1 og til og med 1.000 aksjer ble avsluttet 8. juni 2023 kl 1600 norsk tid. 22 eiere aksepterte tilbud om å selge sine totalt 8.708 aksjer og etter overdragelsen eies RomReal 40.744 aksjer.

Selv om den offisielle tilbudsperioden er avsluttet vil RomReal fortsatt akseptere og kjøpe aksjene fra alle eiere som har mellom 1 og til og med 1.000 aksjer. Eventuelle ytterligere kjøp av ytterligere aksjer vil informeres markedet via Børsen og selskapets webside.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

RomReal Limited, 14.06.2023.

