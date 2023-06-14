全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Alliance Data Systems Corporation（現已更名為 Bread Financial Holdings, Inc.）投資者在提起證券集體訴訟的重要截止日期 6 月 26 日前聘請律師 – LYLT, LYLTQ

紐約, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師行 Rosen Law Firm 提醒於 2021 年 11 月 8 日至 2022 年 6 月 7 日期間（含上述兩日，下稱「集體訴訟期」）購買 Loyalty Ventures Inc. (NASDAQ: LYLT) (OTC: LYLTQ) 普通股之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 6 月 26 日。Loyalty Ventures 係由 2021 年 11 月從 Alliance Data Systems Corporation（現已更名為 Bread Financial Holdings, Inc.）分拆而成，該公司是本案的被告公司。集體訴訟經已提出。



影響：若您在集體訴訟期內曾購買 Loyalty Ventures 普通股，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Loyalty Ventures 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6803 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 6 月 26 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師行並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師行實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師行合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師行。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了重大虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) 在分拆前，Air Miles 計劃缺乏投資；(2) 因此，加拿大第二大超市連鎖 Sobeys Inc. 暨 Air Miles 計劃的第二大贊助商已告知被告，其正在考慮行使提前終止權；(3) Sobeys 可能退出的威脅在 2021 年持續存在，包括在分拆之前的時間段；(4) 被告預期，任何單一大型贊助商（如 Sobeys）的退出都會對整個 Air Miles 計劃的價值產生「網絡效應」；(5) 高槓桿和償債義務加諸在 Loyalty Ventures 身上，再加上對 Air Miles 業務價值的「網絡效應」影響，威脅到公司繼續營運的能力；(6) 因此，被告對公司的財務指引、業務、營運和前景的積極陳述在所有相關時期均存在重大虛假和誤導性，和/或缺乏合理依據。當市場了解到真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 Loyalty Ventures 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6803 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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