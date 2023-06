Syvende dag i tilbudsperioden for Jobindex A/S

Danielsen 2 aps - hovedaktionær i Jobindex A/S - har den 2. juni 2023 fremsat et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud om at købe aktier i Jobindex A/S til en pris på 1900 kr. pr. aktie i forbindelse med ansøgning om afnotering fra First North.

På tilbudsperiodens syvende dag har Danielsen 2 aps købt 17.237 aktier á 1900 kr. pr. aktie. Danielsen 2 aps har dermed købt i alt 24.159 aktier. Tilbudsperioden fortsætter indtil den 30. juni 2023.

Nasdaq har den 9. juni godkendt at slette selskabets aktier fra handel på Nasdaq First North baseret på den forenklede procedure i regel 2.6(c)(i) i Supplement D i Nasdaqs First North Rulebook.

Sidste handelsdag på First North bliver den 30. juni 2023, men aktierne vil efter afnoteringen fortsat være registreret hos Euronext Securities Copenhagen, tidligere Værdipapircentralen.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com





Vedhæftet fil