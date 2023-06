Partenaires Ninepoint LP annonce sa proposition de modifier les objectifs et les stratégies de placement du fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint, et d’instaurer une dispense temporaire des frais de gestion

English French

TORONTO, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (Partenaires Ninepoint) a annoncé aujourd’hui sa proposition d’élargir les objectifs de placement (la modification des OP) du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint (le Fonds) afin de lui permettre d’investir dans des titres du marché monétaire de haute qualité, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts. Si la modification des OP est approuvée par les porteurs de parts, Partenaires Ninepoint mettra en conformité les stratégies de placement du Fonds avec ce nouvel objectif de placement. En outre, jusqu’au 30 juin 2024, ou jusqu’à ce que la valeur liquidative (VL) du Fonds dépasse 1 milliard de dollars, selon la première éventualité, Partenaires Ninepoint renoncera temporairement à une partie des frais de gestion annuels, de la manière suivante :



Série Frais de gestion actuels Frais de gestion après la dispense (à compter du 3 août 2023, si l’objectif de placement est approuvé, jusqu’au 30 juin 2024 ou jusqu’à ce que la valeur liquidative du fonds dépasse 1 milliard de dollars, selon la première de ces éventualités) Série A 0,39 % 0,25 % série F 0,14 % 0 % Série de FNB (NSAV) 0,14 % 0 %



Cette dispense temporaire entraînera une diminution des ratios de frais de gestion pour les séries indiquées. Partenaires Ninepoint pourra mettre fin à cette dispense sans préavis.

Partenaires Ninepoint demandera l’approbation des porteurs de parts du Fonds concernant la modification des OP à l’occasion d’une assemblée extraordinaire qui se tiendra vers le 3 août 2023. Le mois prochain, des précisions quant à la modification des OP seront envoyées aux investisseurs des Fonds qui détiennent un droit de vote. Si l’approbation est obtenue, la modification des OP et les modifications correspondantes des stratégies de placement ainsi que la dispense temporaire des frais de gestion devraient être mises en œuvre après l’assemblée, aux alentours du 3 août 2023.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques. Groupe des actifs numériques Ninepoint est une division de Ninepoint.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Questions relatives aux ventes

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com

Demandes de renseignements des médias

Longacre Square Partners

Scott Deveau / Kate Sylvester

ninepoint@longacresquare.com

646-386-0091