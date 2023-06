Cryptovalutaminer BM Pro domineert cryptominingwereld

French German Italian Spanish Dutch Indonesian Japanese Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

NEW YORK, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BM Pro, een uitzonderlijk krachtige mining rig van Bitmanu, staat nu op het verlanglijstje van veel ervaren en beginnende cryptominers. Deze ASIC miner onderscheidt zich van alle andere bestaande producten wat mining-efficiëntie, gebruiksgemak en winstgevendheid betreft.

Het interessantste kenmerk van BM Pro is de rekenkracht, die aanzienlijk hoger is dan die van elke andere bestaande mininghardware. De immense populariteit van deze miner kan ook worden toegeschreven aan zijn beperkte stroomverbruik van slechts 2.200 W.

Rekenkracht:

Bitcoin 3.900 TH/s

Litecoin 400 GH/s

Dash 75 TH/s

Monero 32 MH/s

Maandelijkse winst

Bitcoin $ 7.000

Litecoin $ 9.800

Dash $ 26.000

Monero $ 20.000

Hoewel BM Pro-gebruikers maar één munt per keer kunnen minen, biedt Bitmanu de mogelijkheid om in real-time van munt te wisselen. Dit geeft miners de vrijheid om de meest winstgevende munt te minen volgens de huidige markttrend. BM Pro wordt vooraf geconfigureerd, genereert zeer weinig warmte en geluid en kan op afstand worden bediend. Dankzij deze kenmerken heeft BM Pro zijn weg gevonden naar datacenters, huizen en zelfs slaapkamers.

"We wilden mining rigs maken die niet alleen ultrakrachtig zijn, maar ook heel gemakkelijk in gebruik. Om onze miners te gebruiken hoef je de hardware alleen maar te verbinden met het internet en aan te sluiten op een stopcontact", zei David Letoski, CMO van Bitmanu.

Ga naar https://bitmanu.com/ voor meer informatie over Bitmanu

Over Bitmanu: Bitmanu is een productiebedrijf dat is opgericht en wordt gerund door een team beleggers en bekende experts uit de cryptobranche. Zij hebben de missie om de voordelen van de nieuwste technologische innovaties naar het grote publiek te brengen. Het bedrijf verkoopt een indrukwekkend assortiment aan cryptominers met een supersnelle Return On Investment die iedereen, ongeacht de kennis en ervaring, snel kan installeren en gebruiken.