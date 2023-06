Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2023 – Résultats

English French

Paris, le 15 juin 2023 – 07h00 CEST – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - Mnemo: ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, s’est réunie à Paris le 13 juin 2023 et a adopté l’ensemble des résolutions proposées au vote relatives notamment à l’approbation des comptes consolidés et sociaux, au renouvellement des mandats de Messieurs Bernard Gilly et Lloyd Diamond, au renouvellement du programme de rachat d’actions, à l’octroi d’une délégation permettant l’émission de bons de souscription d’actions (BSA), aux modifications statutaires et à la poursuite de l’activité résultant de la constatation de la perte de la moitié des capitaux propres. Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de la Société́ dans la rubrique Assemblée Générale des actionnaires (pixium-vision.com).

Le Conseil d’administration tenu postérieurement à cette Assemblée Générale Mixte a renouvelé le mandat de Monsieur Bernard Gilly à la présidence du Conseil d’administration.

Le mandat de Directeur Général de Monsieur Lloyd Diamond avait été renouvelé par décisions du Conseil d’administration en date du 16 février 2023.

Le Conseil d’Administration de Pixium Vision reste composé des membres suivants :

Monsieur Bernard Gilly, Président du Conseil d’Administration

Monsieur Lloyd Diamond, Directeur Général et Administrateur

BPIfrance Participations, représenté par Madame Olivia Le Proux de la Rivière, Administrateur

Sofinnova Partners, représenté par Monsieur Gérard Hascoët, Administrateur

Madame Marie-Hélène Meynadier, Administrateur indépendant

Madame Anja Krammer, Administrateur indépendant

Monsieur Joseph August Moretti, Administrateur indépendant





À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

