Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2023

Dansk økonomi har vist sig modstandsdygtig i en tid med økonomisk og geopolitisk uro, høj inflation og stigende renter. Inflationen har været aftagende i første halvår, mens økonomien fortsat er kendetegnet ved høj beskæftigelse, lav ledighed og betydelige overskud på betalingsbalancen og den offentlige saldo.

Statens finansieringsbehov for 2023 blev først endeligt fastlagt i april 2023 i forbindelse med vedtagelsen af den udskudte finanslov. Som ventet gav den forsinkede finanslov ikke anledning til ændringer af den udmeldte strategi for statens låntagning i 2023. Sigtepunkterne for statens udstedelser fastholdes således på hhv. 65 mia. kr. for statsobligationer og 35 mia. kr. for statens kortfristede låneprogrammer.

Fastholdelse af strategien for statens udstedelser

Sigtepunkterne for obligationsudstedelser og de kortfristede låneprogrammer fastholdes på henholdsvis 65 og 35 mia. kr. i 2023.

Åbning af 10-årig grøn tvillingeobligation

I 2. halvår åbnes en ny 10-årig grøn statsobligation via syndikering. Obligationen er en tvillingeobligation til statens nominelle 10-årige statsobligation med udløb i 2033 og udstedes under statens Green Bond Framework, som har fået den højst opnåelige mørkegrønne rangering.

Udstedelse i statens EMTN-program

Staten forventer at udstede en obligation i udenlandsk valuta under EMTNprogrammet i 2. halvår af 2023. Det er fortsat strategien, at staten vil lave en årlig obligationsudstedelse i udenlandsk valuta.

