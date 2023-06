Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 15. juni 2023.



Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,30 0,30 -0,05 DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,70 0,70 -0,05 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,70 0,70 -0,05 DK0060058618 Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK 0,12 0,03 0,15 -0,04 DK0016253651 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d 0,12 0,03 0,15 -0,04 DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,13 0,62 0,75 -0,07 DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,13 0,62 0,75 -0,07 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,60 0,60 -0,15 DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,42 0,42 -0,06 DK0010295336 Kina, klasse DKK d 0,15 0,10 0,25 -0,14 DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 -0,01 DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,14 0,14 -0,01 DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,14 0,14 -0,01 DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,35 0,35 -0,05 DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,10 0,26 0,36 -0,08 DK0016290349 USA - Akkumulerende, klasse DKK h 0,02 0,04 0,06 -0,02 DK0010257757 USA, klasse DKK d 0,02 0,04 0,06 -0,02





Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,30 0,30 -0,05 DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,70 0,70 -0,05 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,70 0,70 -0,05 DK0060058618 Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK 0,03 0,03 0,06 -0,02 DK0016253651 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d 0,03 0,03 0,06 -0,02 DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,04 0,62 0,66 -0,08 DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,04 0,62 0,66 -0,08 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,60 0,60 -0,15 DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,42 0,42 -0,06 DK0010295336 Kina, klasse DKK d 0,15 0,10 0,25 -0,14 DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,14 0,14 -0,01 DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,14 0,14 -0,01 DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,35 0,35 -0,05 DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,19 0,26 0,45 -0,07 DK0016290349 USA - Akkumulerende, klasse DKK h 0,02 0,04 0,06 -0,02 DK0010257757 USA, klasse DKK d 0,02 0,04 0,06 -0,02





Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products