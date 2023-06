Casi la mitad de las empresas europeas no han adoptado ninguna medida, a pesar de que la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) entra en vigor en 2024 (Estudio del groupo Lefebvre Sarrut)

German French Dutch Italian Spanish

El estudio realizado por el grupo Lefebvre Sarrut, líder europeo en conocimiento jurídico y fiscal, ofrece una perspectiva general del nivel de avance de las empresas en relación con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Pese a no haber diferencias significativas entre países, casi la mitad de las empresas europeas carecen de una política o un gestor específico en materia ASG o CSR. La industria manufacturera destaca por ir más avanzada en estas cuestiones, mientras que el sector servicios va especialmente rezagado.

El nivel de avance de las empresas europeas en relación con los criterios ASG están por debajo de las expectativas de la UE.

PARÍS, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En este último estudio, Lefebvre Sarrut concluye que las empresas europeas aún no son plenamente conscientes de los criterios ASG, que comprenden cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Entre las 744 empresas europeas encuestadas, de diversos tamaños y sectores de actividad, el estudio constata que:

- El 40 % de las empresas europeas no están familiarizadas con los criterios ASG.

- El 43 % de las empresas europeas no tienen un referente designado para los criterios ASG.

- El 45 % de las empresas europeas no ha tomado ninguna medida en previsión de la próxima entrada en vigor de la directiva europea relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD, por sus siglas en inglés).

Aunque no existen diferencias entre los países europeos, esta falta de avance plantea interrogantes en un momento en que las expectativas de la UE son cada vez más claras. Las empresas con más de 500 empleados o más de 40 millones de euros de volumen de negocio deberán informar sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza, de acuerdo con la directiva europea CSRD, de aquí al año 2024. De esta fecha en adelante, el ámbito de aplicación se ampliará gradualmente cada año: empresas de más de 250 empleados en 2025, pymes cotizadas en 2026, filiales de grupos no europeos en 2028, etc.

Una evidente falta de avance en los sectores de servicios y consultoría

Aunque a menudo son objeto de críticas, las empresas de los sectores industriales (automóvil, manufacturas, productos químicos, etc.) destacan por ir más avanzadas en relación con los criterios ASG debido al despliegue de políticas para controlar y reducir su impacto social y ambiental.

En cambio, los sectores de servicios y consultoría destacan por su falta de avance y su desconocimiento de lo que se espera de ellos y de la próxima aplicación de la directiva europea CSRD.

Los diferentes niveles de avance pueden deberse a la pronta exposición de los sectores industriales a los criterios ambientales, que ha permitido a las empresas en cuestión adquirir una sólida experiencia en la detección y respuesta a las normativas y en el despliegue de políticas ASG o CSR. Por otra parte, las empresas de servicios y consultoría, que hasta ahora estaban exentas de una normativa estricta, tendrán que rendir cuentas, lo que las obligará a replantearse su impacto ASG.

En opinión de Camille Sztejnhorn, directora de Impacto ASG de Lefebvre Sarrut, demasiadas empresas subestiman el futuro papel de la directiva CSRD, así como de las cuestiones medioambientales, sociales y económicas que plantea. Si se entienden correctamente, los criterios ASG (comprenderlos, medirlos y mejorarlos) pueden ser una fuente de creación de valor. En cambio, ignorarlos puede poner en riesgo la viabilidad a largo plazo de la empresa. Ahora es imperativo que las 50 000 empresas que pronto se verán directamente afectadas por la CSRD entiendan estas cuestiones, se doten de herramientas específicas y/o reciban el apoyo adecuado. Y, cuanto antes lo asimilen, menos les parecerá una limitación y más podrán convertirlo en un factor de desarrollo.

Acerca de Lefebvre Sarrut

Lefebvre Sarrut es el líder europeo en conocimiento jurídico, fiscal y reglamentario. Con oficinas en Francia (Lefebvre Dalloz), Alemania (Juris/Stollfuß), Italia (Giuffrè Francis Lefebvre), Países Bajos (SDU), España (Lefebvre) y Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido (Larcier-Intersentia), el grupo ofrece soluciones de edición, formación y software a un amplio abanico de organizaciones de los sectores privado y público, y a profesiones reguladas (notarios, censores jurados de cuentas, abogados, etc.). Lefebvre Sarrut generó unos ingresos de 542 millones de euros en 2022 y cuenta con 2500 empleados. La misión del grupo es facilitar el conocimiento para lograr una sociedad más justa, eficiente y sostenible. www.lefebvre-sarrut.eu

