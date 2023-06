Draganfly führt Evakuierungs-, Hochwasserschutz- und Minenräumungseinsätze in Cherson, Ukraine, durch

LOS ANGELES, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FSE: 3U8A) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich, die Ausweitung seiner gemeinsamen UAV-Aktivitäten mit seinem Partner DEF-C bekanntzugeben. DEF-C ist ein ukrainisches Unternehmen, das im Zivil- und Verteidigungssektor tätig ist und sich auf Innovationen im Bereich Hochwasserschutz und landesweite Minenräumung konzentriert.

Die Zivilverwaltung von Cherson und der Staatliche Dienst für Notfallsituationen von Cherson, der beim Innenministerium der Ukraine angesiedelt ist und die Evakuierung und den Hochwasserschutz in den betroffenen Regionen unterstützt, baten um Hilfe.

Draganfly hat den Einsatz zur Lageerkundung in Echtzeit abgeschlossen, der für die Unterstützung sicherer Evakuierungsmaßnahmen und die effektive Verkürzung der Reaktionszeiten entscheidend war.

Es wurden sofort 15 Flüge über einem Gebiet von 660 Hektar mit RGB/Multispektral- und Wärmesensoren durchgeführt, und die Delegation beteiligte sich erfolgreich an der Evakuierung von Verletzten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen aufgrund von Überschwemmungen in der Gemeinde Cherson.

„Draganfly ist stolz darauf, die Gemeinden in der Region Cherson zu unterstützen. Die jüngsten Überschwemmungen am Kachowka-Staudamm haben in der Region einen dringenden Bedarf an Hilfe bei der sicheren Evakuierung, der Bewältigung von Überschwemmungen und der Unterstützung bei der Bewertung von Minenstandorten entstehen lassen, da die Überschwemmungen zur Bewegung von Landminen geführt haben“, so Cameron Chell, President und CEO von Draganfly.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FSE: 3U8A) entwickelt hochwertige, innovative Drohnenlösungen, Software und KI-Systeme, die die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen ihre Geschäfte tätigen und ihre Interessenvertreter bedienen können. Draganfly ist seit über 24 Jahren als technologischer Vorreiter anerkannt und ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierung und Vermessung. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Einfallsreichtum und dem Bedürfnis angetrieben wird, seinen Kunden auf der ganzen Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, mit dem Ziel, Zeit und Geld zu sparen sowie Leben zu retten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.draganfly.com .

Weitere Informationen für Anleger finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc, https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dpro oder https://www.boerse-frankfurt.de/equity/draganfly-inc-1.

Medienkontakt

Arian Hopkins

E-Mail: media@draganfly.com

Unternehmenskontakt

E-Mail: info@draganfly.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß der Definition in den geltenden Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „planen“ oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, auf Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und auf Annahmen, die von der Geschäftsleitung zwar für vernünftig gehalten werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Beginn des gemeinsamen UAV-Betriebs des Unternehmens mit seinem Partner DEF-C, einem ukrainischen Unternehmen, das im Zivil- und Verteidigungssektor tätig ist und sich auf Innovationen im Bereich Hochwasserschutz und landesweite Minenräumung konzentriert. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den darin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren entwickelt, die hier dargelegt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich des früheren Ausbruchs des neuartigen Coronavirus COVID-19, auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erfolgreiche Integration von Technologien; die den allgemeinen Wertpapiermärkten innewohnenden Risiken; die Ungewissheit in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel; die inhärente Ungewissheit von Kostenschätzungen; das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, Währungsschwankungen; behördliche Beschränkungen; Haftung, Wettbewerb, Verlust wichtiger Mitarbeiter und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in den jüngsten Veröffentlichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com und bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission auf EDGAR über die Website der SEC unter www.sec.gov offengelegt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Die Leserinnen und Leser werden daher darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen.